Warum Web3 der Retter der Künstler ist und KI sie zu Verlierern macht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Künstliche Intelligenz (KI) dringt in immer mehr Bereiche unserer Gesellschaft ein, nicht zuletzt in die Welt der Kunst. Doch werden Künstler zu den Verlierern dieser technologischen Revolution? Die Antwort könnte in der Blockchain-basierten Web3-Technologie liegen. Dieser spannende neue Ansatz könnte Künstlern die Kontrolle und das Einkommen sichern, das sie verdienen. Lesen Sie weiter, um mehr über diese revolutionäre Technologie zu erfahren.

Proteste der Schauspieler, Autoren und Künstler

In den letzten Zeit haben wir eine wachsende Unruhe in der Künstlergemeinschaft gesehen, sowohl in der Film- als auch in der Kunstszene.

Ein anschauliches Beispiel dafür sind die jüngsten Streiks der Hollywood-Autoren und -Schauspieler, die sich gegen unfaire Vertragspraktiken und den mangelnden Schutz ihrer Rechte durch bestehende Vertragsstrukturen zur Wehr setzen.

Ähnliche Unzufriedenheit spiegelt sich in der ArtStation-Community wider, in der Künstler einen fairen Anteil an den Gewinnen aus ihrer Kunst fordern.

Jetzt in neuartige künstlichen Intelligenzen investieren!

Warnung von Rep. Adam Schiff

Kongressabgeordneter Adam Schiff hat nun eine eindringliche Warnung an die Künstlergemeinschaft und die Öffentlichkeit gerichtet. Schiff warnt vor den potenziellen Risiken, die mit dem unaufhaltsamen Vormarsch der KI verbunden sind.

Seine Sorgen betreffen hauptsächlich die Möglichkeit, dass Künstler aufgrund von KI-Technologien ihre Jobs und ihre Schöpfungsrechte verlieren könnten.

So würde die Möglichkeit, mithilfe von KI Kunstwerke zu erstellen, die nicht von menschlicher Hand unterschieden werden können, den Wert menschlicher Kreativität untergräbt.

Ebenso könnte die zunehmende Verwendung von KI in der Unterhaltungsbranche dazu führen, dass menschliche Talente weniger gefragt sind.

Jetzt mit Kryptowährungen online einkaufen!

Web3 und Künstlerrechte

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Web3, eine neue Technologie, die auf der Blockchain basiert, könnte den Künstlern die Kontrolle über ihre Arbeit zurückgeben.

Die Web3-Technologie ermöglicht es den Künstlern, ihre Werke als NFTs (Non-Fungible Tokens) zu prägen. Ein NFT ist ein einzigartiger digitaler Token, der mit einem Kunstwerk verknüpft ist und die Eigentumsrechte daran repräsentiert.

NFTs können für digitale Kunst, Musik, Filme, Spiele und sogar virtuelle Immobilien verwendet werden. Jedes Mal, wenn ein NFT verkauft oder verwendet wird, erhält der ursprüngliche Künstler einen Prozentsatz des Verkaufspreises.

Dies ermöglicht es den Künstlern, kontinuierlich von ihrer Arbeit zu profitieren, auch nachdem sie diese verkauft haben. Es bietet den Künstlern auch eine neue Ebene der Kontrolle und Transparenz über ihre Werke. Zudem kann so auch dem Kannibalisierungseffekt der KIs entgegengewirkt und die Menschlichkeit der Quelle verifiziert werden.

Jetzt in praktisches Web3-Portal für Massenadaption investieren!

Kannibalisierungseffekt und der Hoffnungsschimmer für menschliche Arbeit

Es ist ein Paradoxon der KI-Entwicklung, das bekannt ist als der Kannibalisierungseffekt: KIs, die von KIs lernen.

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass dies den Weg für eine exponentielle Verbesserung und Unabhängigkeit von KI ebnet, was letztlich das Aus für viele menschliche Arbeiten bedeutet.

Aber hier wird es interessant: Während KIs tatsächlich in der Lage sind, von anderen KIs zu lernen, führt dieser Prozess oft dazu, dass sie sich gegenseitig imitieren, statt neue, innovative Lösungen zu erfinden. Somit nimmt die Qualität der KIs sogar ab, wie es zuletzt bei ChatGPT der Fall war.

Dieser Effekt könnte ein unerwartetes Sicherheitsnetz für menschliche Arbeit sein. Denn während KIs außerordentlich effizient bei der Durchführung von Aufgaben sind, die sie gelernt haben, stoßen sie an ihre Grenzen, wenn es um kreative Problemlösung und Innovation geht. Hier kommt der unersetzliche Wert des menschlichen Geistes ins Spiel.

Die menschliche Kreativität, das intuitive Verständnis und die Fähigkeit, aus Erfahrung und Intuition heraus zu handeln, sind Qualitäten, die KIs trotz aller Fortschritte noch nicht replizieren können. Und solange dies der Fall ist, bleibt Raum für menschliche Arbeit und Kunst, selbst in einer immer stärker von KI dominierten Welt. Zumindest werden Menschen bisher noch für einige Branchen den Feinschliff verleihen müssen.

Jetzt Anwärter der THUG-Gang werden!

Zukunftsaussicht

Während wir noch am Anfang dieser aufregenden neuen Ära der KI und Blockchaintechnologien stehen, gibt es Grund zur Hoffnung. Mit Werkzeugen wie Web3 könnten Künstler nicht nur überleben, sondern in einer Welt gedeihen, die von KI geprägt ist. Statt das Ende der künstlerischen Berufe zu bedeuten, könnte diese technologische Revolution neue Wege zur Wertschätzung und Vergütung von Kunst eröffnen. Zudem benötigen künstliche Intelligenzen auch kreative menschliche Daten, da sie dazu zumindest bisher noch nicht ausreichend genug im Stande sind. Die Zukunft der Künstlergemeinschaft könnte tatsächlich vielversprechender sein, als wir uns heute vorstellen können.

Profitablere Investments durch Identifikation statistischer Vorteile mittels KI

Die unglaubliche Stärke der KI hat das Potenzial, verschiedenste Industrien zu revolutionieren. Im Finanzsektor ist sie allerdings schon stark verankert, da angeblich 80 % des Handelsvolumens auf KIs zurückzuführen ist. Um Kleininvestoren beim Trading und Anlegen nicht im Stich zu lassen, stellt yPredict die modernsten KI-Analysesysteme und Handelsplattformen von den besten 1 % der Entwickler zur Verfügung. Diese KIs können enorme Datenmengen schneller als Menschen verarbeiten und profitable Trends daraus ableiten. Ebenso lernen sie ständig dazu und passen sich an die Märkte an, um immer gewinnbringender zu werden. yPredict hat auch KI-Lösungen für weitere Bereiche wie die Suchmaschinenoptimierung im Angebot.

Setzen Sie jetzt auf fortschrittliche KI-Handelsplattformen!

Unternehmens-Metaverse hebt Fernarbeit und Effizienz auf eine neue Stufe

Die Entwicklung der Menschheit, vor allem in technologischer Hinsicht, erfolgt in einem atemberaubenden Tempo. Daher ist es für Mitarbeiter und Firmen von entscheidender Bedeutung, ständig dazuzulernen und sich anzupassen, um nicht abgehängt zu werden. Um sie zukunftsfähig zu machen, stellt DeeLance ein auf die Arbeitswelt abgestimmtes Ökosystem mit modernsten Funktionen bereit. Ein wichtiges Element ist das Unternehmens-Metaverse, das interaktive Weiterbildungen, Teamarbeit, Vorstellungsgespräche, Messen und 3D-Präsentationen ermöglicht. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der dezentrale Freelancer-Jobmarkt. Dieser zeichnet sich vor allem durch seine hohe Sicherheit und Effizienz aus, während er gleichzeitig die niedrigsten Gebühren bietet. Die Arbeitsrechte werden durch NFTs gesichert.

Investieren Sie jetzt frühzeitig in Unternehmens-Metaverse!

Boss der Memecoins und Renegade mit beeindruckendem Start

Ein neuer Memecoin betritt den Markt, um seine sinnlosen Konkurrenten in den Schatten zu stellen. Denn es handelt sich nicht nur wieder um einen anderen Coin mit dem Thema Shiba Inu oder als Reaktion auf einen Tweet von Elon Musk oder Ähnliches. Stattdessen ist es der Fantoken der internationalen und zeitlosen Thug Life Bewegung, welche ihre Wurzeln in den 80er-Jahren hatte und von den Krypto-Evangelisten und Rapper Snoop Dogg verbreitet wurde. Es gibt auch Gerüchte, dass er selbst in das Projekt involviert ist, weil sein Bild auf der Website zu sehen ist und er sehr aktiv auf dem Kryptomarkt ist.

Jetzt Member der THUG-Gang werden!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.