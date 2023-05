Was ist besser: PEPE 🐸, Dogecoin 🐕 oder Spongebob 🪙? Wir kennen die Antwort!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auch wenn die Community von PEPE, dem bisherigen führenden MEME Coin, die Ähnlichkeit mit der US-Comicfigur „Pepe der Frosch“ vereint, ist nicht zu leugnen, dass es tatsächlich Ähnlichkeiten gibt. Bei $SPONGE sieht es ganz anders aus, denn die Entwickler wollen, dass jeder sofort sieht, dass hier die US-Trickserie Vorbild war. Bei Dogecoin ist es ebenfalls klar: hier war der Meme um den Shiba Inu Hund die Vorlage.

Wird PEPE von rechten Gruppierungen instrumentalisiert?

Dogecoin verfällt zunehmend in der Bedeutungslosigkeit am Meme Markt

$SPONGE versetzt Märkte und Anleger in Verzückung

Anleger wechseln von PEPE zu $SPONGE

Während jeder die Geschichte um die Entstehung von Dogecoin kennt, sind Anleger bei PEPE eher verunsichert. Grund dafür ist auch die Tatsache, dass der Meme Coin laut Wikipedia von identitären Bewegungen in den USA und Deutschland verwendet wird.

Auf der Webseite findet sich der Spruch „Make Memecoins Great Again“, was viele Kritiker als Hinweis auf den von Donald Trump geprägten Satz „Make Amerika Great Again“.

$SPONGE PEPE Dogecoin Meme Coin Von der Community getragen Aufbau Ökosystem um den Meme Coin Von rechten Gruppen in den USA verwendet 24h Transaktionsvolumen 17 Mil. USD 480 Mil. USD 344 Mil. USD Trend

Welcher dieser Meme Coins führt den Markt an?

Bis zu 5.000.000 % Rendite in nur 3 Wochen soll PEPE erreicht haben. Diese utopische Summe dürfte mehr als angezweifelt werden. Auch scheint es eher so, als wäre der Hype um den PEPE Coin vorbei.

Denn ein neuer Meme Coin ist seit 1 Wochen am Markt verfügbar. Und in diesen 7 Tagen sind unglaubliche Dinge passiert, die wir Ihnen hier kurz vorstellen wollen.

Über 110 Millionen USD Liquidität an CEXs und DEXs Noch lacht PEPE, aber nicht mehr lange! Schnelleres Listing auf erster DEX als PEPE: nur 4 Tage Schon jetzt auf LBank, Uniswap, CoinW, Poloniex, BTCEX Bald auf MEXC und Bitget 98 von 99 Punkten bei DEXT Score Community Trust 96,8 % Über 11.100 Token Inhaber Über 50.215 Token Transfers Airdrop über Discord angekündigt

$SPONGE saugt Liquidität von PEPE auf

Nachdem der neue Meme Coin $SPONGE wie aus dem Nichts am Markt erschien, gab es in den ersten 48 Stunden einen regelrechten Run auf $SPONGE. Es dauert dann nicht lange und die ersten Anleger von PEPE wechselten zum neuen Star am Meme Himmel.

Inzwischen ist klar, dass es den Anlegern von PEPE um Renditen statt Loyalität geht. Anders ist nicht zu erklären, wie es zu sinkender Marktkapitalisierung bei PEPE und gleichzeitig steigender Liquidität bei PEPE kommt.

Mehr als 11.147 Anleger sind inzwischen bei $SPONGE eingestiegen und ihre Zahl steigt stündlich an. Die Community ist auf Twitter sehr aktiv und lässt die verbliebenen Anleger von PEPE spüren, dass da was im Gang ist.

I remember when I was a sponge. Simpler times they were. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2018

Mehr als 50.215 Transaktionen sprechen für sich. Genau so wie die vielen Influencer, die die Fronten wechseln. Da wären SatoshiOwl mit über 108.512 Followern auf Twitter, moonpie666 mit über 20.488 Followern sowie Elon Musk (Ja, genau DER Elon Musk), der schon 2018 sich daran erinnerte, das er ein Sponge war. LOL

Dann wäre da noch Wall Street Memes mit über mit mehr als 212.551 Followern auf Twitter sowie Bull.BNB mit mehr als 306.746 Followern auf Twitter. Wer braucht noch mehr Argumente, als diese, um sich für ein Investment in $SPONGE zu entscheiden.

Fazit: Sie sind interessiert an einem Meme Coin der neuesten Ära? Dann wäre ein Blick auf $SPONGE empfehlenswert. Der SpongeBob Token wird von der Community getragen und das Ökosystem, dass nach und nach um den Sponge Coin herum entsteht, ist einzigartig und vor allem voll mit Liquidität.

Die Liquidität ist inzwischen auf über 110 Millionen USD angewachsen. Und in der gleichen Zeit wird es bei PEPE immer weniger Liquidität. Entscheiden Sie selbst, welcher Meme Coin Ihr Favorit ist.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/