Was-ist-nach-massivem-Kursanstieg-von-Aptos-zu-erwarten

Innerhalb des vergangenen Monats ist Aptos um mehr als 287 % gestiegen und erzielte in der Spitze sogar 289 %. Zudem legte das tägliche Handelsvolumen von 30 bis 40 Mio. auf über 2,28 Mrd. Euro um über 6.414 % zu. In diesem Zusammenhang hat sich der Kurs von Aptos fast verdreifacht, als er von 3,4 Euro auf 13,17 € angestiegen ist. Daher soll sich der folgende Artikel einmal nähere mit den Gründen und der zukünftigen Prognose des Aptos-Kurses auseinandersetzen.

Gründe für den Anstieg von Aptos

Während der letzten Kryptorallye gehörte Aptos zu einem der Coins, welcher die stärksten Kursgewinne verzeichnete. Einer der Gründe für den hohen Preisanstieg lag in der Zunahme der Aktivitäten innerhalb des Netzwerkes. So ist sie bei DeFi-Projekten laut den Angaben von DeFi Llama mit über 55 Mio. US-Dollar auf den höchsten Wert überhaupt angestiegen.

Ein Teil der Rückfrage ist auf die größte DEX auf der Binance Smart Chain und einen der bedeutendsten dezentralen Handelsplätze überhaupt zurückzuführen. Denn auf PancakeSwap ist der Aptos-Anteil in dem letzten Monat um 28 % angestiegen. Der Grund dafür liegt vor allem in den vergleichsweise niedrigen Gebühren.

Ebenfalls macht sich die DEX mit dem Namen AUX Exchange die Aptos-Blockchain zunutze. Im Vergleich zu anderen Kryptobörsen verlangt sie jedoch keine Handelsgebühren. Mit ihr werden zudem auch fortschrittliche Auftragsarten und intelligente Preis-Zuweisungs-Mechanismen geboten. Der dezentrale Handelsplatz kommt dabei auf Einlagen in Höhe von über 11 Mio. US-Dollar.

Aber auch im Bereich der NFTs ist ein Anstieg des Handelsvolumens auf der Aptos-Blockchain zu verzeichnen. Zu einigen der beliebtesten Kollektionen zählen die Aptomingos und die Aptos Monkeys. Sie konnten innerhalb des letzten Tages ein Handelsvolumen von mehreren zehntausenden US-Dollar verzeichnen. Zudem sind auch ihre Preise in den vergangenen Wochen angestiegen.

Außerdem für Aufsehen sorgte die Bekanntgabe am 2. Januar von METAPIXEL. Denn es entwickelt das erste Kryptogame auf Aptos mit dem Namen „Npixel’s Gran Saga: Unlimited“. Der Name des Spiels basiert dabei auf dem gleichnamigen Original NPixel. Die ersten Tests sollen noch im ersten Quartal von 2023 erfolgen und der vollständige Launch im Verlauf des Jahres.

Über dies beschäftigen sich auch Polygon und Flow Blockchain mit der Block-STM-Technologie von Aptos. Aber auch das Web3-API-Unternehmen Moralis möchte Aptos unterstützen. Es soll den Projekten die nötigen Tools bereitstellen, welche für die Entwicklung auf Aptos benötigt werden. All dies könnte für eine zusätzliche Nachfrage nach der Blockchain sorgen.

Schwachstellen von Aptos

Viele sehen in Aptos einen möglichen Solana-Killer, da es die weltweit schnellste Blockchain sein soll. Während Solana derzeit jedoch auf 65.000 Transaktionen pro Sekunde kommt, sind es bei Aptos laut Travemove lediglich 7, obwohl 160.000 behauptet werden. Zudem warnen andere vor der undurchsichtigen Verteilung der Token. Über dies wird in den kommenden Jahren eine hohe Inflation stattfinden.

Denn bisher sind nur 145 Mio. Token im Umlauf, was 25 % des Gesamtangebots der Coins entspricht. Ihre Anzahl wird jedoch in den nächsten Jahren enorm zulegen. Denn bereits bis Ende des Jahres werden sie sich verdoppelt und bis 2024 sogar vervierfacht haben. Dann sind es bereits 1 Mrd. und bis zum Jahr 2032 insgesamt 1,5 Mrd. Token.

Dies könnte sich zumindest kurz- bis mittelfristig in Form eines starken Wertverlustes bemerkbar machen, wie bei beispielsweise Axie Infinity bereits bei einer Freigabe von Coins im Umfang von 1,8 % der Gesamtversorgung der Fall war. Diese Einschätzung deckt sich auch mit den Prognosen der Nutzer von Coinmarketcap, welche Ende Februar von einem durchschnittlichen Kurs in Höhe von 9,8 und bis Ende April von 8 US-Dollar ausgehen.

Kurzfristige Kurs Prognose von Aptos

Die Kryptowährungen wurden von den Aktienmärkten vergangene Woche mit in die Höhe gezogen, wobei der Anstieg bei den digitalen Assets am Wochenende sogar noch einmal fortgesetzt wurde. Mittlerweile sind die Aktienmärkte in den USA wie im Falle des S&P 500 sowie des Nasdaq 100 an ihren vertikalen Widerständen angekommen und müssen das Niveau erst einmal verteidigen. In diesem Zusammenhang dürfte auch der US-Dollar in nächster Zeit eine wichtige Rolle spielen, da er sich auf die Unternehmensgewinne der Aktienmärkte auswirkt. Außerdem findet momentan die Berichtssaison statt, in welcher aufgrund der Inflation und dem Liquiditätsentzug tendenziell mit einer Gewinnrezession zu rechnen ist. Ebenso sprechen auch viele andere Indikatoren für eine Fortsetzung des Bärenmarktes.

Aber auch die Mikroanalyse lässt Aptos momentan nicht gut dastehen. Denn es hat sich ein Doppeltop ausgebildet, welches nun nach unten aufgelöst wurde. Zudem konnte der obere vertikale Widerstandsbereich nicht gehalten werden.

Auch wenn der Bounce bis in den Bereich von 13 US-Dollar oder sogar noch etwas weiter fortgesetzt werden könnte, so ist dennoch vorerst eher mit starkem Rücksetzer zu rechnen. Denn im Februar werden gesperrte Token freigegeben, für welche die Investoren ursprünglich 4 und 7 Cent bezahlt haben. Angesichts des Bärenmarktes und der hohen Rendite sind daher Gewinnmitnahmen äußert wahrscheinlich.

In diesem Zusammenhang sind bei Kursrücksetzern die nächsten Widerstände im Bereich von 10,31, 8,20 und 7,11 US-Dollar. Sollte der Kurs wider der Erwartung steigen, so sind die nächsten Widerstände bei 14,96, 16,37, 22,54 und 24,65 US-Dollar.

Was ist Aptos?

Die Blockchain von Aptos ist erst am 12. Oktober 2023 veröffentlicht wurden und gehört damit zu einer der neusten Layer-1-Chains. Vorangetrieben wird sie von einem Team aus mehr als 350 Personen und konnte schon von Beginn an viele große VC-Investoren wie Horowitz, Multicoin Capital, FTX Centures, Coinbase Ventures und Binance Labs für sich gewinnen. Denn Aptos wurde von zwei der führenden Mitarbeiter von Diem gestartet, welches zuvor die Blockchain von Facebook war, das nun als Meta bekannt ist. Bereits jetzt werden schon über 100 verschiedene Projekte auf ihr entwickelt.

Eine besonders interessante Alternative stellt aktuell der Vorverkauf von Meta Masters Guild dar. Dabei handelt es sich um einen Pionier der GameFi-Plattformen mit Spezialisierung auf Mobile- und Browser. Durch die inhärente Diversifikation und das außerordentliche Skalierungspotenzial bietet es eine der attraktivsten Chancen für den nächsten Bullenmarkt. Schließlich wird das Risiko von Einzelspielen reduziert und die Nachfrage durch die Verwendung in mehreren Games gesteigert. Somit sind auch höhere Kurse als bei Coins für ein einzelnes Spiel gerechtfertigt.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.