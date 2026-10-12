WDH/Devisen: Euro pendelt weiter um Marke von 1,12 Dollar

12.10.26 07:45 Uhr

(Wiederholung mit berichtigtem Tippfehler im zweiten Satz: "US-Dollar".)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich über das Wochenende nur wenig bewegt. Am Montag notierte die Gemeinschaftswährung im frühen Handel zu 1,1204 US-Dollar und damit auf dem Niveau von vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,1206 (Donnerstag: 1,1186) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8923 (0,8939) Euro.

In der vergangenen Woche war der Kurs des Euro erstmals seit rund anderthalb Jahren wieder unter die Marke von 1,12 Dollar gefallen, vor allem wegen schwacher Konjunkturdaten in Europa, Sorgen um die Finanzlage Frankreichs sowie Zinserhöhungsspekulationen in den USA.

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Die Experten der Landesbank Helaba schrieben zu Wochenbeginn, die Zinsfantasie sei mittlerweile jedoch etwas gedämpfter als noch vor einiger Zeit. Zinserhöhungen seien beiderseits des Atlantiks eingepreist. Vor diesem Hintergrund würden die Finanzmärkte von Inflationssorgen in Schach gehalten. Die Analysten verwiesen insbesondere auf die anstehende Veröffentlichung von US-Inflationszahlen an diesem Mittwoch. Hohe und weiter steigende Öl- und Benzinpreise sprächen dabei für einen Anstieg.

An diesem Montag stehen keine für den Devisenmarkt kursbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda./men/mis