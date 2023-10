WDH/Devisen: Euro startet stabil in die Woche

(Tippfehler im ersten Satz behoben.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag stabil in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0565 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Sie notierte etwas über dem in der Vorwoche markierten Tiefstand seit Januar von knapp 1,05 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0594 Dollar festgesetzt.

Der Dollar profitierte zunächst kaum von der Einigung auf einen Übergangshaushalt in den USA zur Vermeidung eines Regierungsstillstands. Der Kompromiss vom Wochenende gilt bis Mitte November. Neuer politischer Streit über das Budget ist damit absehbar.

An Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn Stimmungsindikatoren aus der Industrie auf dem Programm. In Europa veröffentlicht S&P Global seine Umfrageergebnisse, in den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auf den ISM-Index. Die Kennzahlen geben Hinweise auf die jeweilige konjunkturelle Lage./bgf/jha/