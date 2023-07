Web3.0: Was bedeutet es und welcher Coin könnte davon am meisten profitieren?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Inzwischen haben die meisten schon vom Web3 gehört. Einige haben vielleicht auch schon den Überblick verloren. Während es früher nur “das Internet” gegeben hat, überschlagen sich mit immer neueren Technologien und den damit einhergehenden Möglichkeiten auch die Entwicklungen in diesem Bereich und mit ihnen auch die Begriffe. Nach einer langen Epoche im Web2 ist das Web3.0 langsam aber sicher auf dem Vormarsch. Aber was bedeutet das eigentlich und was bedeutet das für Investoren? Welche Investments könnten von diesen Entwicklungen in Zukunft profitieren?

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $LPX zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Das Web2 ist noch längst nicht Geschichte, auch wenn inzwischen schon von Web4, Industrie4.0, Internet of Things und vielen mehr gesprochen wird. Dabei ist es auch wichtig zu verstehen, dass es sich nicht um Entwicklungen handelt, die in direkter Konkurrenz zueinander stehen und sich gegenseitig auch nicht ablösen werden. Viel mehr handelt es sich um verschiedene Zweige, die alle ihre ganz eigenen Vorzüge und Anwendungsfälle haben.

Während im Inter of Things – also im Internet der Dinge – Geräte miteinander kommunizieren, sodass die Uhr am Handgelenk die Jalousien steuern kann und Geräte “smart” geworden sind, dominieren im Web2 seit Jahren Konzerne, die heute schon gar nicht mehr wegzudenken sind und zu den größten Unternehmen der Welt zählen. Was wäre das Internet ohne Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), TikTok, Google, Twitter, Youtube und Amazon? Für manche undenkbar, während andere davon überzeugt sind, dass es das Netz zu einem besseren Ort machen würde.

Eine Handvoll Konzerne, die den Markt dominieren, bedeutet vor allem eines: Zentrale Datensammlung. Amazon weiß alles über das Kaufverhalten seiner Kunden, Meta weiß, wer mit wem worüber wie lange schreibt und wessen Bilder man sich ansieht – auch ohne diese zu liken. Die Wahrheit, was die Giganten wirklich über die Nutzer wissen, sieht wahrscheinlich noch wesentlich erschreckender aus.

Während man sich in der ersten Euphorie im Internet noch nichts aus Datenschutz gemacht hat und seinen Facebook-Status wegen jeder Banalität upgedatet hat, bekommen immer mehr User langsam ein Bewusstsein dafür, dass Daten eben doch auch sensibel sein können. Vor allem in den falschen Händen. Hier kommt das Web3.0 ins Spiel.

Web3.0 überzeugt mit Dezentralität und Datensouveränität

Das Web3 verabschiedet sich von der Idee, dass Daten an einem zentralen Ort bei einem zentralen Unternehmen getrackt und gespeichert werden. Peer to Peer-Netzwerker verteilen den Datenaustausch über mehrere Geräte im Netzwerk, Transaktionen sind in der Blockchain öffentlich einsehbar und zu jeder Zeit nachvollziehbar. User bestimmen wieder selbst über ihre Daten und darüber, was damit geschieht. Durch Kryptowährungen wird das Web3 auch anonymer und das Bild der gläsernen User im Web2 wird dadurch wieder etwas verdunkelt.

Aber wo Licht ist, ist bekanntlich auch Schatten. Nur selten findet man Vorteile, die ganz ohne Nachteile auskommen. So ist es auch mit der Vision vom “neuen” World Wide Web. Da die Entwicklung noch ziemlich am Anfang steht, scheitert es hier bisher noch an der Alltagstauglichkeit.

Die Einstiegsbarrieren für User, die technisch nicht so versiert sind, sind in dem aktuellen frühen Stadium noch zu groß. Hier kommt Launchpad XYZ ins Spiel und möchte das Web3 einfacher zugänglich machen. Für alle. Das macht den nativen Token der Plattform $LPX zu einem Investment, das sich in naher Zukunft lohnen könnte.

Jetzt mehr über Launchpad XYZ erfahren.

Launchpad XYZ – Die Tür ins Web3.0

Mit Launchpad XYZ wird alles, was das Web3 zu bieten hat, von einem Ort aus zugänglich. Egal ob Marktberichte über Kryptowährungen oder eine Academy, in der es alles Wissenswerte gibt, was man über das dezentrale Netz wissen sollte, oder eine eigene Wallet zum Verwahren und Verwalten der Coins und NFTs. Das Web3, das bis jetzt noch stark fragmentiert ist und deshalb viele Einstiegshürden mit sich bringt, rückt durch Launchpad XYZ ein Stück weiter zusammen.

Ein Discover-Bereich fasst die wichtigsten Ereignisse zusammen, ein eigener Gaming-Hub führt direkt zu den heißesten Play to Earn-Games. Und inmitten dieser Plattform steht der native Token $LPX und bietet somit eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit. Wer heute im Web3 Pionierarbeit leistet, könnte hier schon bald das Google von morgen sein, bei dem Investoren sich heute wünschen, sie wären bereits vor Jahren investiert gewesen.

Hier gehts direkt zu Launchpad XYZ.

Mit dem Vorverkauf der $LPX-Token wird die Entwicklung von Launchpad XYZ finanziert und die Tatsache, dass hier bereits Token für weit mehr als 1,1 Millionen Dollar investiert wurden, zeigt, dass Anleger vom Konzept überzeugt sind und $LPX noch hohes Gewinnpotenzial hat. Nicht nur langfristig kann der $LPX-Preis noch durch die Decke gehen, auch im Presale können Investoren hier bereits einen hohen Buchgewinn mitnehmen, da der Preis im Laufe des Vorverkaufs steigt.

Aktuell beläuft sich der Token-Preis auf 0,0445 Dollar. Im Laufe des Vorverkauf steigt der Preis noch auf 0,0565 USD. Zu diesem Preis wird $LPX dann auch nach dem Ende des Presales an den Kryptobörsen gelistet, was für Investoren bedeutet, dass sich allein bis zum Handelsstart an den Exchanges schon ein Buchgewinn von mehr als 26 % ergibt, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen kann, wenn Launchpad XYZ sich langfristig durchsetzt.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $LPX im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.