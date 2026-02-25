DAX25.179 ±0,0%Est506.186 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +1,8%Nas23.152 +1,3%Bitcoin58.178 +1,1%Euro1,1799 -0,1%Öl70,14 -1,2%Gold5.183 +0,4%
Warum sich der Euro zum US-Dollar behaupten kann - Eurozonen-Daten im Blick

26.02.26 09:45 Uhr
Euro Dollar Kurs: Warum der Euro seine Gewinne verteidigen kann | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich nach seinen Gewinnen zur Wochenmitte über 1,18 US-Dollar gehalten.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,0723 CNY -0,0429 CNY -0,53%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8724 GBP 0,0012 GBP 0,13%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,2311 HKD -0,0065 HKD -0,07%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
184,1200 JPY -0,5300 JPY -0,29%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1799 USD -0,0014 USD -0,12%
Charts|News

Die Gemeinschaftswährung Euro notierte am Donnerstagvormittag bei 1,1804 Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1784 (Dienstag: 1,1777) Dollar festgesetzt.

Der Euro pendelt bereits seit guter einer Woche um 1,18 Dollar. Nach Auffassung der Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deuten technische Indikatoren aktuell auf eine trendlose Marktverfassung hin. Derzeit sei offen, in welche Richtung der nächste, größere Impuls führen wird.

Aus fundamentaler Sicht sei an den Finanzmärkten zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die US-Zollpolitik und auch geopolitische Themen weiterhin eine Rolle spielten, fuhren die Helaba-Experten fort. So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Der Iran hat derweil nach eigenen Angaben einen Entwurf für ein neues Atomabkommen mit den USA übermittelt.

Datenseitig von Interesse ist am Donnerstag den Fachleuten zufolge zunächst die Entwicklung der Geldmenge M3 in der Eurozone. Sie liefert Hinweise auf die inflationären und real- wirtschaftlichen Perspektiven der europäischen Volkswirtschaft. Bezüglich der konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone sei am späten Vormittag das Wirtschaftsvertrauen im gemeinsamen Währungsraum zu beachten. Die Vorgaben sind laut der Helaba leicht positiv.

/la/jsl/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Looka / Shutterstock.com, kanvag / Shutterstock.com