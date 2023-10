Welche Branchen am stärksten von KI profitieren - Teil 1

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Künstlichen Intelligenz und entdecken Sie, welche Branchen am stärksten von KI sowie dessen unermüdlichen und exponentiellen Fortschritten profitieren. Wir beleuchten das revolutionäre Potenzial für die einzelnen Wirtschaftszweige, welche Nutznießer der neuen Superintelligenzen sind, um zu zeigen, wo die Zukunft hingehen wird sowie wie Sie davon profitieren könnten.

KI: Der Wegbereiter für das Technologiezeitalter des 21. Jahrhunderts

Die Künstliche Intelligenz (KI) ist nicht nur eine isolierte Branche, sondern der Katalysator, der andere Sektoren antreibt und revolutioniert. KI-Systeme können Daten verarbeiten, Entscheidungen treffen, und komplexe Aufgaben übernehmen, die einst als Domäne des Menschen galten. Ob es nun um medizinische Diagnosen, autonome Fahrzeuge oder Algorithmen für den Handel geht, die Bandbreite der Anwendungen ist nahezu grenzenlos.

Unternehmen, die sich erfolgreich auf KI spezialisieren, werden als die großen Gewinner dieser Revolution angesehen. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ist ein solcher Gewinner, insbesondere durch ihre Tochtergesellschaft DeepMind, die Pionierarbeit in der KI-Forschung leistet. OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, ist ein weiteres Unternehmen, das in diesem Sektor dominiert. Wobei es inzwischen von Microsoft aufgekauft wurde.

Aber auch Meta, welches zuvor als Facebook bekannt geworden ist, hat in der Vergangenheit für größeres Aufsehen im KI-Bereich gesorgt. Zudem verwendet Amazon künstliche Intelligenzen in unterschiedlichen Bereichen, wie Alexa und in der Logistik. Ebenso hatte auch Apple kürzlich über Aktivitäten im KI-Bereich berichtet. Ein weiteres Unternehmen ist Baidu, welches zuletzt seinen eigenen Chatbot vorgestellt hat. Es gibt jedoch noch viele weitere wie Palantir, Intuitive Surgical, Soundhound, Innodata, Nerdy und mehr.

Halbleiter: Die unsichtbaren Architekten der KI-Infrastruktur

Halbleiter sind die Grundbausteine der elektronischen Systeme, welche die heutige digitale Welt antreiben. Ohne sie wären weder Smartphones noch Cloud-Server oder Supercomputer denkbar. In der KI-Ära gewinnt die Halbleiterindustrie eine neue Bedeutung, da sie die Prozessoren und Chips herstellt, die leistungsstarke KI-Algorithmen ermöglichen. KI-gesteuerte Systeme benötigen spezialisierte, hochleistungsfähige Halbleiter, um komplexe Berechnungen in Echtzeit auszuführen.

Unternehmen wie NVIDIA und AMD sind in dieser Branche besonders hervorzuheben. NVIDIA ist führend bei Grafikprozessoren, die speziell für KI-Anwendungen optimiert sind. Ihre GPUs (Graphics Processing Units) sind essenziell für maschinelles Lernen und datenintensive Anwendungen. AMD ist ebenfalls ein wichtiger Akteur, vorwiegend durch seine leistungsstarken Prozessoren, die in einer Vielzahl von Anwendungen, von Gaming bis zu datenzentrischen Diensten, eingesetzt werden.

Cerebras Systems, eher ein Underdog, hat sich auf spezialisierte KI-Hardware konzentriert und bereits den Cerebras Wafer Scale Engine entwickelt, der als einer der weltweit größten Halbleiter gilt. Intel, trotz seiner jüngsten Herausforderungen, bleibt ein beherrschender Akteur mit seinen Gaudi-AI-Chips, die mit Nvidias Angeboten konkurrieren. Taiwan Semiconductors bleibt das unangefochtene Schwergewicht im Halbleitersektor, mit einem umfassenden Portfolio, das auch KI-Anwendungen bedient.

ASML ist ein Pionier im Bereich der Lithographie-Systeme, die für die Chipfertigung unerlässlich sind. Mit seinem wachsenden Einfluss in der Halbleiterindustrie steht ASML gut da, um von der künstlichen Intelligenz-Revolution zu profitieren. ON Semiconductor ist bekannt für seine Vielfältigkeit in Hochwachstumsbereichen wie der Elektrifizierung von Fahrzeugen und KI, während Broadcom mit seinen spezialisierten Netzwerklösungen die 5G- und KI-Märkte erobern könnte.

Cloud: Das Rückgrat der KI-Datenverarbeitung

Die Cloud-Technologie hat sich als das Rückgrat der Datenverarbeitung und -speicherung etabliert, insbesondere in einer Welt, die von Künstlicher Intelligenz und Big Data angetrieben wird. Cloud-Dienste ermöglichen es Unternehmen und Einzelpersonen, riesige Datenmengen effizient und kostengünstig zu speichern und zu verarbeiten. Für KI-gesteuerte Systeme, die auf Zugang zu großen Datenmengen angewiesen sind, ist die Cloud unverzichtbar.

Unternehmen wie Amazon mit AWS (Amazon Web Services), Microsoft mit Azure und Google mit Google Cloud Platform sind führende Anbieter in diesem Sektor. Sie bieten spezialisierte Dienstleistungen für maschinelles Lernen, Datenanalyse und andere KI-bezogene Funktionen an. Diese Unternehmen sind in der Lage, massive Infrastrukturen bereitzustellen, welche den komplexen Anforderungen von KI gerecht werden. Ebenso erleichtern sie durch ihre umfangreichen Plattformen die Integration von KI in bestehende Systeme und Geschäftsmodelle.

Es gibt jedoch noch einige andere Cloud-Unternehmen, welche man im Auge behalten sollte. Dazu zählen beispielsweise Oracle, IBM, Salesforce, Adobe, SAP, Alibaba, Tencent und VMWare. Investoren sollten vorwiegend die Aktien der führenden Cloud-Anbieter in Visier nehmen. Sie haben eine dominante Marktstellung und sind unverzichtbar für den Betrieb vieler anderer Technologien und Dienstleistungen. Ihr fortlaufender Einfluss und ihre Rolle als KI-Enabler machen sie zu einer stabilen und lukrativen Anlageoption. Überdies bieten sie auch selbst KI-Dienste an.

Raumfahrt und Space-Mining: Genügend Ressourcen für die Überbevölkerung

Die Weltbevölkerung wächst unaufhörlich und die Ressourcen unseres Planeten sind begrenzt. Zudem streben immer mehr Menschen auf der überbevölkerten Erde einen westlichen Lebensstandard an, der von hohem Energie- und Ressourcenverbrauch geprägt ist. Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, dass die Suche nach neuen Möglichkeiten zur Ressourcengewinnung immer dringlicher wird. Eine dieser revolutionären Ideen ist das Space Mining, also der Abbau von Rohstoffen im Weltraum. Denn Asteroiden, Kometen und andere Himmelskörper enthalten eine Fülle an Rohstoffen, von denen einige auf der Erde knapp sind.

Bisher als reine Science-Fiction angesehen, könnten Konzepte wie Warp-Antriebe durch die Entwicklungen superintelligenter KIs Wirklichkeit werden. Diese KIs könnten die Physik so gut verstehen, dass sie Wege finden, die Raumzeit zu manipulieren und somit das bisher Unmögliche möglich zu machen. Mit der Verfügbarkeit nahezu unbegrenzter Energie durch Kernfusion und der Entwicklung neuer, exotischer Materialien könnten interstellare Reisen und Kolonien in einem bisher unvorstellbaren Maßstab Realität werden. Die wirtschaftlichen Vorteile des Space Mining könnten enorm sein. Der Abbau und Verkauf von Weltraum-Rohstoffen könnte zu einem neuen Wirtschaftszweig werden, der einen bedeutenden Beitrag zur globalen Wirtschaft leistet.

Lockheed Martin ist ein Verteidigungsriese, der massiv im Weltraumgeschäft vertreten ist, einschließlich der Produktion von Satelliten und Raketenstarts. Rocket Lab USA ist ein Pionier im Start von kleinen Satelliten und plant, seine Dienstleistungen zu erweitern. Aerojet Rocketdyne ist ein Hauptlieferant von Raketentriebwerken in den USA. Leidos Holdings bietet eine wachsende Palette von Dienstleistungen im Weltraumsektor an und arbeitet eng mit NASA und dem Pentagon zusammen. SpaceX von Elon Musk stellt ein weiteres spannendes Unternehmen dar, welches jedoch nur über pre-IPO-Plattformen erworben werden kann.

Neuartiger KI-Marktplatz bietet revolutionäres Potenzial für diverse Branchen

Künstliche Intelligenzen revolutionieren so gut wie jede Branche nachhaltig. Um von diesem bahnrechenden Potenzial optimal profitieren zu können, bietet das neue yPredict einen KI-Marktplatz, auf welchem unterschiedlichste Entwickler ihre Dienstleistungen offerieren können. Somit kann yPredict besonders leicht skalieren und als Plattform von den Vermittlungen profitieren. Ebenso erhalten die Tokeninhaber einen Anteil der Gewinne von yPredict. Jedoch entwickelt das Team auch selbst unterschiedliche KI-Lösungen, welche sogar schon vor Abschluss des Vorverkaufs veröffentlicht wurden, wie Backlink Estimator, Wringle und die KI-Analysetools für den Finanzbereich. Jedoch sollen noch viele weitere Branchen wie das Gesundheitswesen folgen.

Explosives Potenzial: KI trifft auf GameFi, GambleFi und Memecoins

Eine besonders außergewöhnliche Kombination stellt der Memecoin $MK dar, welcher einige der gefragtesten Sektoren des Kryptomarktes und populärsten Memetoken in nur einem Projekt vereint. So stellt es eine Fusion aus den nicht selten parabolisch steigenden Memecoins, den zukunftsweisenden KI-Coins, dem größten Kryptosektor des GameFi und dem zuletzt an Popularität gewinnenden GambleFi dar. Genau genommen handelt es sich um ein KI-P2E-Game (Play-to-Earn), bei welchem die beliebtesten Meme-Charaktere in einer Arena in Kämpfen gegeneinander antreten können. Mithilfe der KI sollen immer neue Spielerfahrungen in jedem Match ermöglicht werden, um einen besonderen Unterhaltungswert zu bieten. Dabei können die Nutzer Wetten auf diese abschließen.

