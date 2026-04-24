Welche Krypto kaufen? 3 Coins für diese Woche

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Die neue Handelswoche startet mit erhöhter Unsicherheit. Makroökonomische Themen, geopolitische Spannungen und anstehende Wirtschaftsdaten könnten für deutliche Ausschläge sorgen. Gleichzeitig bleibt der Kryptomarkt insgesamt stabil, viele Assets konsolidieren auf erhöhtem Niveau. Genau in solchen Phasen richten Anleger den Blick verstärkt auf selektive Chancen. Während einige Coins in klaren Trends verharren, zeigen andere erste Anzeichen einer möglichen Trendwende oder relativen Stärke.

Bitcoin – Seitwärtsphase als Chance nutzen

Bitcoin bewegt sich weiterhin in einer klar definierten Seitwärtsrange. Nach einer leichten Schwächephase am Wochenende konnte sich der Kurs zuletzt stabilisieren und zeigt erneut moderate Stärke. Aktuell pendelt Bitcoin um zentrale Unterstützungs- und Widerstandszonen, ohne einen klaren Ausbruch zu liefern. Genau diese Marktphase wird von vielen Investoren bewusst genutzt.

Eine etablierte Strategie ist hier das sogenannte Dollar-Cost-Averaging (DCA). Anleger kaufen regelmäßig kleinere Beträge, unabhängig vom kurzfristigen Preis. In einer Range kann das besonders sinnvoll sein, da weder ein klarer Bullen- noch Bärenmarkt dominiert. On-Chain-Daten zeigen zudem weiterhin eine vergleichsweise geringe Verfügbarkeit von BTC auf Börsen, was langfristig als bullisches Signal gewertet wird.

Kurzfristig bleibt die Volatilität jedoch hoch. Ein Ausbruch aus der Range – in beide Richtungen – ist jederzeit möglich. Dennoch bleibt Bitcoin das Fundament des Marktes und für viele Investoren die erste Wahl in unsicheren Phasen.

Aave – Comeback nach dem Schock?

Aave stand zuletzt stark unter Druck, insbesondere im Zuge der Auswirkungen rund um den Kelp-Hack, der das Vertrauen in Teile des DeFi-Ökosystems erschütterte. Ein zentrales Problem dabei war sogenanntes „Bad Debt“ – also uneinbringliche Schulden innerhalb von Kreditprotokollen. Diese entstanden, als Sicherheiten stark an Wert verloren und Positionen nicht rechtzeitig liquidiert werden konnten.

Inzwischen zeigt sich jedoch ein deutlich stabileres Bild. Der sogenannte Recovery Pool, der zur Absicherung und Stabilisierung des Systems dient, wurde vollständig wiederhergestellt. Das signalisiert, dass das Protokoll aktiv an der Bewältigung der Krise gearbeitet hat und nun strukturell robuster aufgestellt ist.

Aave service providers and ecosystem partners have established a recovery fund that factors in pending DAO votes, including the Arbitrum governance vote, indicative agreements, and successful execution to restore rsETH’s full backing.



We are DeFi United, and resolving this for… — Aave (@aave) April 25, 2026

Zudem kehrt langsam Vertrauen in den DeFi-Sektor zurück. Erste Kapitalzuflüsse sind erkennbar, während Aave weiterhin eine der führenden Plattformen im Lending-Bereich bleibt. Sollte sich die Marktstimmung weiter verbessern, könnte Aave zu den Projekten gehören, die überproportional von einer Erholung profitieren.

Bitcoin Hyper – Starkes Momentum im Presale

Bitcoin Hyper rückt aktuell zunehmend in den Fokus spekulativer Anleger. Das Projekt setzt auf eine Layer-2-Lösung für Bitcoin und verfolgt das Ziel, die Funktionalität des Netzwerks deutlich zu erweitern. Im Kern soll eine Brücke zwischen der Sicherheit von Bitcoin und der Geschwindigkeit moderner Blockchains geschaffen werden.

Besonders auffällig ist das starke Momentum im Presale. Trotz eines insgesamt eher zurückhaltenden Marktumfelds konnten bereits über 32,5 Millionen US-Dollar eingesammelt werden. Das deutet auf eine hohe Nachfrage und großes Interesse hin. Ein zentrales Element ist die Integration moderner Technologien wie zk-basierter Brücken zwischen Layer 1 und Layer 2 sowie die Kombination mit leistungsfähigen Virtual-Machine-Ansätzen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Zusätzlich bietet das Projekt Staking-Möglichkeiten mit attraktiven Renditen von 36 Prozent APY, was kurzfristig weiteres Kapital anziehen könnte. Sollte sich der Trend rund um Bitcoin-Layer-2-Lösungen verstärken, könnte Bitcoin Hyper zu den Projekten gehören, die frühzeitig von dieser Entwicklung profitieren.

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