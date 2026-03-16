Welche Krypto kaufen? 3 Coins mit Potenzial

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Der Kryptomarkt startet mit spürbarer Stärke in die neue Handelswoche und sendet damit ein erstes positives Signal nach den zuletzt eher volatilen Phasen. Bitcoin notiert aktuell wieder über der Marke von 75.000 US-Dollar und unterstreicht damit eine gewisse Resilienz gegenüber makroökonomischen Unsicherheiten und geopolitischen Risiken. Besonders auffällig ist dabei, dass Kapital selektiv in einzelne Altcoins rotiert, die entweder durch klare fundamentale Entwicklungen oder starke Narrative überzeugen. Genau hier könnten sich aktuell spannende Chancen ergeben – sowohl für konservativere als auch für spekulativ orientierte Anleger.

Zcash

Zcash zeigt aktuell eine beeindruckende relative Stärke und gehört zu den Top-Performern der letzten 24 Stunden mit einem Kursplus von rund 20 %. Besonders interessant ist dabei, dass diese Bewegung nicht rein spekulativ wirkt, sondern durch fundamentale Entwicklungen gestützt wird. So wurde zuletzt ein neues Allzeithoch beim sogenannten Shielded Supply erreicht – also dem Anteil an vollständig privaten Transaktionen innerhalb des Netzwerks. Dies unterstreicht, dass der zentrale Use Case von Zcash, nämlich finanzielle Privatsphäre, weiterhin stark nachgefragt wird.

another shielded ZEC ATH today!!



the most private pool of digital value keeps getting more private as cypherpunk chads keep encrypting their money



come and take it https://t.co/8cMADfLPuJ pic.twitter.com/R0eYBjMKVJ — mert (@mert) March 14, 2026

In einem Umfeld zunehmender Regulierung und wachsender Überwachung im Finanzsystem könnte genau dieser Aspekt künftig noch stärker in den Fokus rücken. Privacy-Coins bleiben zwar politisch umstritten, adressieren jedoch ein klares Marktbedürfnis. Dass der Kurs nun verzögert auf diese fundamentalen Entwicklungen reagiert, könnte darauf hindeuten, dass der Markt diese Stärke erst nach und nach einpreist. Für Anleger, die gezielt nach Projekten mit klarer Nische und realem Nutzen suchen, könnte Zcash daher aktuell einen genaueren Blick wert sein.

Maxi Doge

Für deutlich spekulativere Anleger rückt aktuell Maxi Doge in den Fokus – ein Meme-Coin, der sich bewusst als „bessere“ und stärkere Version von Dogecoin positioniert. Bereits im Presale konnten rund 4,7 Millionen US-Dollar an Kapital eingesammelt werden, was auf eine hohe initiale Nachfrage und ein funktionierendes Marketing hindeutet. Besonders auffällig ist dabei die Kombination aus viraler Meme-Kultur mit Elementen aus Fitness, Gamification und Trading – ein Ansatz, der gezielt auf Community-Building und Engagement abzielt.

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Zusätzlich bietet Maxi Doge aktuell ein Staking-Modell mit rund 67 % APY, was kurzfristig weitere Investoren anziehen könnte, die auf hohe Renditen spekulieren. Gerade im Meme-Sektor spielen Narrative und Momentum eine entscheidende Rolle, weniger klassische Fundamentaldaten. Sollte es dem Projekt gelingen, die Aufmerksamkeit im Markt weiter zu steigern, sind kurzfristig starke Kursbewegungen durchaus möglich.

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Artificial Superintelligence Alliance

Die Artificial Super Intelligence Alliance gehört aktuell zu den spannendsten Kandidaten im Bereich der KI-getriebenen Kryptowährungen. Trotz eines massiven Rückgangs von rund 95 % unter das Allzeithoch zeigt der Coin in den letzten Tagen neue Lebenszeichen und konnte allein in der vergangenen Woche um etwa 60 % zulegen. Diese Kombination aus starkem Drawdown und plötzlicher relativer Stärke ist häufig ein frühes Signal für mögliche Trendwechsel.

Fundamental bleibt das Thema Künstliche Intelligenz eines der dominierenden Narrative an den globalen Märkten. Sollte sich dieses Narrativ erneut verstärken, könnten insbesondere Projekte profitieren, die bereits eine gewisse Marktbekanntheit besitzen. Mit einer aktuellen Bewertung von rund 500 Millionen US-Dollar erscheint zudem noch Spielraum für eine Erholung vorhanden.

Entscheidend wird sein, ob es gelingt, das Momentum aufrechtzuerhalten und weiteres Kapital anzuziehen. Für Anleger, die gezielt auf das Comeback von KI-Coins setzen möchten, könnte die Artificial Super Intelligence Alliance daher eine interessante Option darstellen.

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