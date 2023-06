Welche Kryptowährung jetzt kaufen? Die besten Coins am Wochenende: AI, BTC, LPX, QNT, ECOTERRA

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der digitale Währungsmarkt startete stark in das Wochenende. In den letzten 24 Stunden stieg die Marktkapitalisierung um rund 3,75 %. Damit konsolidieren die meisten Kryptowährungen nach turbulenten Wochen, die von der SEC, Wirtschaftsdaten, Geldpolitik und vielem mehr geprägt waren. Der erwartete Richtungsentscheid blieb letztendlich doch aus. Denn die Verluste wurden zuletzt weitgehend aufgeholt, der Bitcoin notiert fester und steigert seine Marktdominanz.

Doch welche Kryptowährungen könnten jetzt am Wochenende eine gute Wahl sein? Die besten Coins am Wochenende: AI, BTC, LPX, QNT & ECOTERRA.

AiDoge (AI)

Rund 14,9 Millionen $ sammelte der Presale von AiDoge ein – der Sold-out gelang schneller als erwartet. Denn nach einem Monat endete der Vorverkauf bereits. Anschließend gab es für Investoren die Möglichkeit, AI Token zum fixen Launch-Preis zu kaufen. Doch diese Chance gibt es nur noch 24 Stunden – denn bereits am Montag steht der ICO an. Ergo sollten interessierte Investoren das Wochenende für eine Due-Diligence nutzen, wenn das Konzept grundsätzlich für attraktiv erachtet wird. Schließlich setzt AiDoge (AI) auf zwei Mega-Trends des laufenden Jahres – Künstliche Intelligenz & Crypto Memes.

Zum AiDoge Presale

Bitcoin (BTC)

Der Bitcoin steigt in den letzten 24 Stunden um rund 4 %. Damit steht sogar wieder eine positive Handelswoche für BTC zu Buche. Der Kurs notiert über 26.630 $. Der wichtige Weekly-MA 200 wurde damit zurückerobert. Sollte der Bitcoin oberhalb dieses Kurslevels die Woche morgen schließen, könnte der Dip in der vergangenen Handelswoche als Fakeout eingestuft werden.

Die Resilienz ist beeindruckend, die Marktdominanz steigt. Bitcoin bleibt das Basis-Investment im digitalen Währungsmarkt und dürfte im Hinblick auf langfristige Chancen und historische Zyklen auch im Juni 2023 für Investoren eine spannende Wahl sein.

Launchpad XYZ (LPX)

Im Laufe der nächsten Tage dürfte das Web3-Startup Launchpad XYZ im Vorverkauf für den nativen LPX Token den Meilenstein von einer Million $ erreichen. Damit stellen die Verantwortlichen unter Beweis, dass die eigene Idee als zukunftsträchtig wahrgenommen wird. Denn Launchpad XYZ möchte die Web3-Adoption beschleunigen, indem der Einstieg erleichtert und Hürden abgebaut werden.

Eine stimmige Zielsetzung, in der bis 2024 reichenden Roadmap, und die ambitionierte Vision einer 10 Milliarden $ Kryptowährung statuieren das Potenzial – denn gelingt das Ansinnen des Teams, könnte LPX um mehr als 140x nach ICO pumpen. Als wirtschaftliches Rückgraft des Ökosystems ist das Wertversprechen klar formuliert.

Quant (QNT)

Der stärkste Top 100 Coin am laufenden Wochenende ist der Quant Token (QNT), der in den letzten 24 Stunden um rund 18,5 % pumpt. Damit konnten die Verluste auf Wochensicht mehr als ausgeglichen werden, womit sich Quant erneut eine Bewertung von 1,3 Milliarden $ gesichert hat. Das aktuelle Momentum generiert Interesse, das Volumen stieg folgerichtig in den letzten 24 Stunden deutlich an – nach aggregierten Daten von CoinMarketCap um 360 %.

Im Tageschart zeigt sich eine bullische Trendwende. Der nächste Widerstand ist der MA 100, der RSI tendiert bullisch, aber nicht überverkauft.

Ecoterra (ECOTERRA)

Der Ecoterra Vorverkauf erreichte zuletzt den Meilenstein von 5 Millionen $. In der aktuellen Phase gibt es somit nur noch 11 Tage Zeit oder 500.000 $ Kapital. Damit nähert sich der Vorverkauf dem Ende – denn nach der laufenden Phase wird der Preis bereits auf 0,01 $ angehoben. Zu diesem Preis wird auch der ECOTERRA Token an den großen Börsen gelistet.

Die Nachfrage des grünen Recycle-2-Earn-Projekts dürfte sich weiter explosiv entwickeln, da zuletzt der Start der Beta-App angekündigt wurde. In Kürze beginnt das preisgekrönte Projekt mit der Finalisierung weiterer Schritte auf der Roadmap. Hier könnte sich herauskristallisieren, dass grüne Projekte wie Ecoterra eine immer wichtigere Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels übernehmen. Dies würde die Wertentwicklung des nativen ECOTERRA Token fundamental untermauern – eine spannende Kombination aus Feel-Good-Investment und High-Reward-Chance, die es aktuell noch mit über 10 % Buchgewinnen gibt.

Zum Ecoterra Presale