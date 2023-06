Welche Kryptowährung jetzt kaufen? Diese fünf Coins sind am Sonntag einen Blick wert: WSM, AAVE, YPRED, UNI & LPX

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Aufregung steigt. Trader stellen sich die Frage, wie sich Kryptowährungen in der kommenden Woche entwickeln. Nach einer starken Handelswoche mit beispielsweise 15 % Kursplus beim Bitcoin deuten die Zeichen auf Konsolidierung hin. Dennoch bleiben insbesondere auch einige Altcoins spannend, die im aktuellen Marktumfeld, das vom Bitcoin angeführt wird, relative Stärke zeigen. Zugleich dürften Trends und News auch in den nächsten Tagen für volatile Preisbewegungen an den Märkten sorgen.

Welche Kryptowährungen jetzt kaufen? Anleger & Trader könnten sich die folgenden Coins am Sonntag vor dem Start in die neue Woche einmal genauer anschauen.

1. Wall Street Memes (WSM)

In den nächsten Stunden dürfte der Krypto-Presale von Wall Street Memes (WSM) rund 10,3 Millionen $ erreichen. Dann hat es der neue Meme-Coin mit einer eindrucksvollen Dynamik geschafft, in nur einem Monat einen zweistelligen Millionenbetrag einzusammeln. Wall Street Memes generiert ein bullisches Momentum und kann auch im digitalen Währungsmarkt auf die leidenschaftliche Unterstützung der Community zählen, die den WSM Token kauft.

Eigentlich aus dem Aktienmarkt bekannt und an dem GameStop-Hype angelehnt, möchte sich Wall Street Memes auch eine Stellung im digitalen Währungsmarkt aufbauen. Dass dies durchaus mittelfristig gelingen kann, zeigt der erfolgreiche Krypto-Presale.

Meme-Coins bleiben auch im Juni eines der spannendsten Marktsegmente, das mit einer vergleichsweise hohen Liquidität punktet. Augenscheinlich fließt weiterhin risikoaffines Kapital in Meme-Coins, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Dass dies auch mit WSM möglich ist, zeigt bereits die FOMO im Presale.

Zum Wall Street Memes Presale

2. Aave (AAVE)

Mit einem Kursplus von über 20 % in den letzten 24 Stunden ist AAVE der Top-Gewinner unter den 100 wertvollsten Kryptowährungen. Der Abstand vom Rekordhoch bleibt mit rund 90 % ausgeprägt.

Auch nach Metriken in den sozialen Medien liegt AAVE aktuell auf dem ersten Platz. Die Kryptowährung trendet und bleibt einen Blick wert, obgleich rein technisch der jüngste Pump einer Bestätigung bedarf.

Für eine erste Trendwende sollte AAVE nun das eingezeichnete Kurslevel überwinden. Auch der RSI bietet noch Spielraum für weitere Kursgewinne, obgleich der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt ist.

3. yPredict (YPRED)

In den letzten Monaten hat die Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) zunehmend auch im Bereich des Krypto-Handels an Bedeutung gewonnen. Die Anwendung von KI-Tools wie Ausbruchssignale oder automatisierte Datenanalyse kann eine effektive Unterstützung für Händler sein. Aufgrund dieser Entwicklung könnte eine Plattform, die solche KI-Tools anbietet, eine steigende Nachfrage generieren. Investoren suchen nach innovativen Lösungen, die ihnen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und im Krypto-Markt effizient zu navigieren. Eine Plattform, die mit KI-Technologien ausgestattet ist, könnte somit nachhaltigen Mehrwert bieten und eine zunehmende Akzeptanz erfahren.

Mit der aktuellen Dynamik könnte der Polygon-basierte YPRED Token, der sich im Mittelpunkt einer solchen Plattform namens yPredict befindet, schon in der nächsten Woche die neue Presale-Phase erreichen. Denn dafür fehlen nur noch rund 400.000 $. Da in der aktuellen Vorverkaufsphase noch 33 % Buchgewinne sind, könnte sich eine zeitnahe Analyse lohnen, wenn Anleger an einen KI-basierten Wandel im aktiven Krypto-Handel glauben.

Zum yPredict Presale

4. Uniswap (UNI)

Ein weiterer Top-Performer in den letzten 24 Stunden ist mit UNI der native Token der führenden Ethereum-DEX Uniswap. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung auf rund 4 Milliarden $, vollständig verwässert auf 5,3 Milliarden $. Technisch könnte sich bei UNI die Chance auf eine Trendwende ergeben. Das langfristig markante, multiple Widerstandslevel wird aktuell getestet. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte sich Uniswap mittelfristig erholen.

Damit fügt sich Uniswap in die Liste der Top-Performer in den letzten 24 Stunden ein. Auffällig zeigt sich die steigende Relevanz von DeFi Token – gut möglich, dass sich hier nach fortschreitender Regulierung gegen CEX und spektakulären Zusammenbrüchen einiger Krypto-Unternehmen das mittelfristige Narrativ herausbildet, vermehrt auf dezentralisierte Projekte zu setzen. Schließlich ist dieser Trend spätestens seit FTX intakt.

5. Launchpad XYZ (LPX)

Die fehlende Zugänglichkeit des Web3, insbesondere für weniger technisch versierte Nutzer, hat zu einer langsamen Adoption von Kryptowährungen geführt. Ein Krypto-Projekt, das dieses Problem effektiv löst und eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, hat das Potenzial, nachhaltige Wertsteigerungen zu erzielen. Durch die Schaffung einer intuitiven und einfachen Schnittstelle, die auch unerfahrenen Nutzern den nahtlosen Zugang zu Web3-Anwendungen ermöglicht, kann ein solches Projekt die Hindernisse für die breite Akzeptanz von Kryptowährungen überwinden.

Genau diesen Anspruch verfolgt mit Launchpad XYZ ein neues Krypto-Projekt, das die Web3-Adoption beschleunigen möchte. Dafür etabliert das Startup eine All-in-One-Plattform, auf welcher die Nutzer vom Web3-Wallet über DEX und NFTs bis hin zu Metaverse-Experiences alles bekommen, was das Web3 zu bieten hat. Mit über eine Million $ im Presale hat es das Startup mit dem nativen LPX Token geschafft, bereits ein spürbares Interesse in der Community zu generieren.

Zum Launchpad XYZ Presale