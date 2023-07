Welche unbekannten Kryptowährung kaufen? Der Marktcheck für Anfänger!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Unbekannte Kryptowährungen für Anfänger im Marktcheck. Es gibt viele neue Kryptowährungen, aber nicht alle Coins sind für Einsteiger geeignet. Wir klären auf, welche unbekannten Kryptos sich lohnen könnten, wenn Sie das erste Mal ins Trading einsteigen. Wir beginnen mit einem Coin, der 2023 explodieren könnte, und nur 1 $ kostet. BTC20 setzt sich dafür ein, dass Anleger heute dieselben Chancen erhalten, wie das für Bitcoin galt.

BTC20 ist ein Bitcoin-Revival für 1 US-Dollar

Zurück zu den Ursprüngen von Bitcoin

Der letzte BTC20-Token wird in etwa 120 Jahren freigegeben

Hommage an den Bitcoin und seine Ursprünge

Evil Pepe ist der böse Frosch und Meme Coin

Crypto Meme Coin ohne finanzielle Vorteile

$EVILPEPE kostet nur 0,00033300 $

Was ist BTC20?

Wenn Sie vor 14 Jahren gewusst hätten, wie sich Bitcoin entwickeln würde, hätten Sie dann damals in den Coin investiert? Wahrscheinlich schon, oder? 2011 lag der Preis für einen Bitcoin bei 1 US-Dollar und genau in diese Zeit nimmt Sie BTC20 mit.

Die Reise in die Vergangenheit ist eine Reise zu den Anfängen von Bitcoin. Genau wie 2011 der Preis für einen BTC bei 1 $ lag, kostet auch der BTC20-Token nur 1 US-Dollar. Es gibt keine Bedingungen oder Voraussetzungen, um am Pre-Sales von BTC20 teilzunehmen.

Das Wichtigste zu BTC20

Bis zu 6,05 Millionen Token werden zu 1 US-Dollar das Stück verkauft

Genau wie damals 2011 beim Bitcoin kostet heute der $BTC20 nur 1 US-Dollar

Alle unverkauften Token werden im Staking-Pool gesperrt

Nach dem Pre-Sales können Anleger ihre Token staken

Umso mehr BTC20 Sie staken, umso höhere sind die Staking-Rewards

Durch den „neuen Bitcoin“ auf der Ethereum-Blockchain gibt es viele Vorteile

Mit MetaMask oder anderen Wallets den Pre-Sales-Token kaufen

Dezentralisierte Verwahrung der BTC20-Token

Kauf des BTC20-Tokens mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte

Genau wie die Bitcoin Blockchain werden alle 10 Minuten neue Token freigegeben

Im Vorverkauf von BTC20 werden 3 Millionen Token verkauft, weitere 3,05 Millionen Token könnten zur Verfügung gestellt werden. Der Preis pro Token beträgt nur 1 US-Dollar. Inspiriert von den bescheidenen Anfängen von Bitcoin, dessen Preis im April 2011 1 US-Dollar betrugt, wurde das Konzept von BTC20 aufgesetzt. So führt BTC20 das Erbe der allerersten Kryptowährung fort.

BUYING $BTC20



CONNECT:

– Purchase $BTC20 tokens in the presale for just $1 each.

– Use the widget at the top of the home page to connect your @MetaMask or other wallet app.

– Web3Auth lets you connect with just your email address.



SWAP:

– Pay with $ETH on Ethereum… pic.twitter.com/tZOSearhWh — BTC20 (@BTC20Token) July 20, 2023

Die Roadmap kündigt weitere Partnerschaften und ein progressives Marketing an, um das Wachstum des BTC20-Ökosystems voranzutreiben. Nach dem Vorverkauf werden alle nicht verkauften Token innerhalb eines definierten Zeitraums sicher gesperrt und in einem Smart Contract festgeschrieben.

Dieser digitale Vertrag dient als Eckpfeiler der Tokenomics von BTC20 und bietet eine Möglichkeit für Benutzer ihre BTC20-Token aktiv einsetzen können.

Umso mehr Anleger ihre Token auf der BTC20-Plattform staken, desto höher ist ihr Verdienst. Die Staking-Rewards erhöhen sich proportional. Das Staking ist eine der wesentlichen Treiber der Community-Plattform, Die Funktion gewährleistet eine faire und schrittweise Verteilung der Rewards, die nach bewährten Prinzipen gestaltet wurden.

Unlock the Power of Staking with #BTC20!#Staking your $BTC20 #Tokens allows you to earn passive income while actively participating in network security.



Discover how staking works and join the $BTC20 #Presale now – https://t.co/N56IcYsKHq pic.twitter.com/0IvDEVBuyC — BTC20 (@BTC20Token) July 22, 2023

Anders als bei Bitcoin setzt der BTC20 auf die Ethereum Blockchain und den Proof-of-Work Konsens. Dieser macht es möglich, dass Anleger als Validatoren das Netzwerk sichern und andererseits ihren Anteil an den Prämien verdienen.

Was ist Evil Pepe?

Guter Frosch, böser Frosch! Während PEPE der gute Meme Coin ist, wird es bei Evil Pepe teuflisch gut. Wir alle brauchen eine böse Seite, um das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu meistern. Evil Pepe ist ein böser Coin, der Teufel steckt im Detail. Kein Wunder, dass Evil Pepe so ähnlich wie der PEPE Coin aussieht. Nur dass $EVILPEPE dem PEPE-Coin derzeit hinterrücks die Liquidität absaugt.

Stare deeply into #EvilPepe 's eyes.. Trust the process he says. #Apein he says.



Only this time, he really means it. #Evilpepetoken is being launched by a solid team of operators who know how to send a project.



So buckle up and sell your wife. #Presale #Ethereum #ERC20 #ETH pic.twitter.com/oMjAvSrFCJ — Evil Pepe (@evilpepe_token) July 21, 2023

Erkennen Sie das Böse in sich und leben Sie es vollkommen aus. Der Pre-Sales von Evil Pepe ist überaus erfolgreich, denn es sind schon fast ½ Million US-Dollar zusammengekommen. Sie kaufen den nativen Utility-Token mit ETH, USDT oder Kreditkarte über MetaMask.

Enthüllen Sie die dunkle Seite Ihrer Persönlichkeit und geben Sie dem FOMO in Ihnen nach. Treten Sie der kompromisslosen Gemeinschaft der Evil Pepe Anhänger bei und erliegen Sie dem Charme aus chaotischem Meme-Kult und dem Reiz der Finanzspekulation.

Das Wichtigste zu Evil Pepe

Rebellion gegen den Status Quo der Kryptowährungen

Der böse Pepe hat einen Plan: Machen Sie mit beim Pre-Sales

Akzeptieren Sie, was Ihre böse Stimme sagt

Stürzen Sie sich mit einem Grinsen in den Vorverkauf

1 $EVILPEPE kostet derzeit 0,0000333 US-Dollar

Community-Projekt für den inneren Meme-Bösewicht

Treten Sie mit Evil Pepe ins Rampenlicht und genießen Sie als einer der ersten Anleger überhaupt, den Meme Coin ohne finanzielles Interesse oder Mehrwert. Es geht nur darum, auf der Welle mitzureiten und bis zum Listing an den ersten dezentralisierten Exchanges dem Meme Coin einen ordentlichen Pump zu besorgen. Nutzen Sie diese teuflisch verlockenden Preise für den Pre-Sales Coin von Evil Pepe.

#EvilPepeToken is approaching 20% of #Presale sold out. This may not go the remaining 10 days scheduled. $EvilPepe 's whispers of confidence is spreading across #Web3..



Join us in the presale if you hate missing bag growers. It's open to the masses here https://t.co/tSzIy5cOXV pic.twitter.com/fbQO7M6Kxs — Evil Pepe (@evilpepe_token) July 22, 2023

Was ist Wall Street Memes?

Wenn Sie die Nase voll haben vom Kapitalismus und sich gegenüber den Reichen benachteiligt fühlen, dann ist Wall Street Memes vielleicht etwas für Sie. Das Projekt legt Wert auf eine aktive Community und zählt bereits mehr als 1,1 Millionen Unterstützer in der Community.

Die Memes widmen sich den globalen Kapitalmärkten und ihren positiven wie negativen Auswirkungen für Anleger und für diejenigen unter uns, die nicht über das notwendige Startkapital verfügen.

Wer Geld hat, kann mehr Geld machen. Wer Kapital besitzt, kann es einsetzen, um noch mehr Kapital aufzubauen. Dieser Umstand führt dazu, dass die Finanzmärkte nicht allen Menschen gleichermaßen bereitstehen. Und genau darum geht es in den Memes von Wall Street Memes. Der native Token ist im Pre-Sales verfügbar und kostet dort derzeit nur 0,0322 US-Dollar.

Getting the most from my public funds pic.twitter.com/ydSKLhC4BU — Wall Street Memes (@wallstmemes) July 22, 2023

Das Wichtigste zu Wall Street Memes

Schon über 17 Millionen US-Dollar eingesammelt

Pre-Sales fast ausverkauft

Nativen Utility-Token $WSM mit ETH, USDT oder BNB kaufen

Anti-Kapitalismus-Coin

Revolutioniert den Meme-Markt

Will mehr als 1 Milliarde Marktkapitalisierung erreichen

Sogar Elon Musk hat die Memes kommentiert

Fazit: Diese unbekannten Kryptowährungen könnten Potenzial haben. Jedes dieser Projekte hat eine andere Ausrichtung und spricht daher unterschiedliche Zielgruppen an. Während die ersten beiden neuen Coins, BTC20 und Evil Pepe Meme Coins sind, gilt Wall Street Memes als Anti-Kapitalismus-Coin. Aber auch in diesem Projekt dreht sich alles um die Memes, die die Entwickler über die sozialen Kanäle teilen.

Während BTC20 und Evil Pepe noch recht neu am Markt sind und sich ihre Community erst aufbauen müssen, hat Wall Street Memes bereits mehr als 1,1 Millionen Unterstützer hinter sich. Die sorgen auch regelmäßig dafür, dass die Memes eine hohe virale Reichweite innerhalb kürzester Zeit erreichen.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/