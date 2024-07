Wenige Impulse

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig verändert.

Werte in diesem Artikel

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0845 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0860 (Donnerstag: 1,0851) Dollar festgesetzt.

Wer­bung

EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Am Markt war von einem impulsarmen Wochenauftakt die Rede. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Die Anleger hätten sich vielmehr zurückgehalten, da im weiteren Verlauf der Handelswoche wichtige Daten und Zinsentscheidungen anstehen, die für Bewegung am Devisenmarkt sorgen dürften.

Unter anderem wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre geldpolitischen Beschlüsse veröffentlichen. Allgemein wird keine Änderung der Leitzinsen erwartet, allerdings erhoffen sich Anleger Hinweise auf den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung seit der großen Inflationswelle. Weitere Hinweise erwarten Anleger auch vom Arbeitsbericht der US-Regierung, der Ende dieser Woche auf dem Programm steht. Darüber hinaus wird die japanische Notenbank ebenfalls am Mittwoch ihre Zinsentscheidung fällen.

/jkr/jsl/men

FRANKFURT (dpa-AFX)