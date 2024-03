Wetten mit täglich passiven Belohnungen: Scorpion-Casino mit bullischer Prognose

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wenn der Vorverkauf ein Zeichen dafür ist, könnte das Scorpion Casino als nächste Kryptowährung explodieren. Die kreative neue Web3-Plattform ist für Nutzer von Online-Glücksspielen und Sportwetten konzipiert

Einer der gefragtesten Krypto-Vorverkäufe des Jahres 2024 wird von Scorpion Casino veranstaltet, das derzeit kurz vor dem Ausverkauf steht. Nach dem letzten Update hat der $SCORP-Vorverkauf mit über 11.800 Teilnehmern über 6,3 Millionen US-Dollar gesammelt.

$SCORP dient als native digitale Währung von Scorpion Casino, einer kreativen neuen Web3-Plattform, die für Benutzer von Online-Glücksspielen und Sportwetten entwickelt wurde.

Das Projekt hat bereits Listings auf Bitmart und XT.com bestätigt, weitere sind in Vorbereitung.

Breaking Records Alert! We’ve just hit a milestone with $200k raised in just 24 hours!



Thank you to our amazing community for your incredible support.



Let’s keep soaring together! https://t.co/E260bcgd9S#ScorpionCasino #FundraisingSuccess #CryptoCommunity pic.twitter.com/IMkQ2hpfVD — Scorpion Casino (@ScorpionCasino) February 27, 2024

Das spannende GambleFi

In den letzten Jahren hat die Online-Glücksspiel- und Sportwettenbranche ein bemerkenswertes Wachstum erlebt. Die Branche nutzt zunehmend Blockchain-Anwendungen zur Verbesserung der Funktionalität. Mit ihrem beispiellosen Fokus auf globale Koordination und Transparenz hat die Blockchain das Potenzial, den Online-Glücksspielsektor zu revolutionieren, der seit langem von Manipulationsvorwürfen geplagt wird.

Blockchain ist das nächste große Ding im Online-Glücksspiel und bei Sportwetten. Durch die Übernahme der Prinzipien der dezentralen Technologie hat der Sektor einen fruchtbaren Boden für Innovationen gefunden.

Ein Paradebeispiel für diesen Trend ist Rollbit, das im vergangenen Jahr einen erstaunlichen Anstieg von 5.000 % verzeichnete. Scorpion Casino ist das neueste Casino, von dem eine ähnlich explosive Preisaktion erwartet wird. $SCORP dient sowohl als Zahlungsmethode als auch als Belohnungstoken innerhalb der Plattform.

Scorpion Casino bietet nicht nur eine umfangreiche, auf Spieler und Sportwetten-Enthusiasten zugeschnittene Bibliothek, sondern bietet auch eine überzeugende Gelegenheit für Investoren. Nicht nur durch den Kauf und Besitz von $SCORP-Tokens, sondern auch durch Stakes. Durch das automatisierte Staking von $SCORP können Anleger bis zu 10.000 US-Dollar sowohl in $SCORP als auch in USDT verdienen, was die Attraktivität der Plattform weiter steigert.

Das beste Glücksspiel-Dashboard in Web3

Das Glücksspiel-Dashboard von Scorpion Casino gilt als eines der besten der Branche.

Die vielfältige Sammlung stellt sowohl im Krypto- als auch im traditionellen Glücksspielbereich eine gewaltige Konkurrenz dar. Mit einer ständig wachsenden Angebotspalette beweist Scorpion Casino schon früh sein unerschütterliches Engagement für Qualität und Benutzerzufriedenheit.

Mit einem beeindruckenden Portfolio von 30.000 monatlichen Wettmöglichkeiten bietet Scorpion Casino über 210 Casinospiele, darunter Spielautomaten, Blackjack, Roulette und Poker, die von erstklassigen Anbietern stammen.

160 Live-Spiele sorgen für ein fesselndes Spielerlebnis.

Das Sportwettenmodul bietet ein vielfältiges Spektrum an Veranstaltungen in 35 Sportarten, darunter Fußball, Tennis, American Football, Pferderennen, Basketball, Golf, Boxen und MMA.

Die Einbeziehung von Crash-Spielen erhöht die Vielfalt des Angebots und stellt sicher, dass für jeden Benutzer etwas dabei ist.

Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die Glaubwürdigkeit des Projekts.

Das Scorpion Casino verfügt über eine Lizenz der Curacao EGaming-Behörde und bietet eine sichere Glücksspielumgebung.

Eine von SolidProof durchgeführte Prüfung des Smart Contracts minimiert das Risiko potenzieller Sicherheitsverletzungen.

Die Teamüberprüfung durch Assure DeFi eliminiert die Möglichkeit von Rug Pulls.

Glücksspiel birgt Risiken für diejenigen, die mit der Domain nicht vertraut sind. Es kann Spaß machen und profitabel sein, aber es ist nicht jedermanns Sache. Hier erweist sich das Staking als passive und zuverlässige Alternative.

Passives Staking wird im Scorpion Casino durch Burning unterstützt

Das Scorpion Casino bietet das Potenzial für tägliche Staking-Prämien, die bis zu 10.000 US-Dollar in USDT erreichen können. Die Belohnungen werden sowohl in $SCORP als auch in USDT ausgezahlt. Dies wird durch einen Burning-Mechanismus unterstützt, der ebenfalls in den Plattformeinnahmen verankert ist. Dieser unterstützt die Preisbewegung des Tokens und schützt ihn vor Abschwüngen.

$SCORP-Vorverkauf: Der profitabelste Einstieg in GambleFi

Die Sicherung von Vermögenswerten zu möglichst niedrigen Preisen ist für die Aufrechterhaltung der Rentabilität auf dem Kryptomarkt von entscheidender Bedeutung. Gerade für Low-Budget-Investoren bieten niedrige Preise und Presales eine hervorragende Möglichkeit, eine vielfache Rendite auf ihre Investitionen zu erzielen. Niedrigere Anschaffungskosten führen zu höheren Renditen.

Der Vorverkauf von Scorpion Casino hat daher die Aufmerksamkeit strategischer Investoren auf sich gezogen, die die Gelegenheit nutzen, $SCORP zu vorteilhaften Preisen zu erwerben. FOMO hat den Vorverkauf im Scorpion Casino in den letzten Tagen über die 6-Millionen-Dollar-Marke hinausgetrieben.

Scorpion Casino hat innerhalb eines Jahres nach seiner Einführung eine beträchtliche Nutzerbasis aufgebaut, was die Glaubwürdigkeit und das Wachstumspotenzial des Projekts unterstreicht. Das robuste GambleFi-Dashboard motiviert Anleger, selbstbewusst am Vorverkauf teilzunehmen.

Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Scorpion Casino zeichnet es in einem Markt aus, der mit neuen Kryptowährungen gesättigt ist, denen es an Glaubwürdigkeit und Vision mangelt.

