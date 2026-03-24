Whitepaper-Check: Wann Quantenrechner für Bitcoins Verschlüsselung gefährlich werden könnten
25.03.26 03:31 Uhr
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Wird Quantencomputing zum Bitcoin-Killer? Experten von ARK Invest und Unchained ordnen die technologischen Risiken der kommenden Jahrzehnte ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch