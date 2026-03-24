Whitepaper-Check: Wann Quantenrechner für Bitcoins Verschlüsselung gefährlich werden könnten

Wird Quantencomputing zum Bitcoin-Killer? Experten von ARK Invest und Unchained ordnen die technologischen Risiken der kommenden Jahrzehnte ein. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX beendet volatilen Handelstag stabil -- US-Börsen tiefer -- Palantir, ApolIo, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus Jefferies-Aktie springt nach Übernahmeberichten an. US-Importverbot für ausländische Router: NETGEAR-Aktie klettert. Chevron-CEO warnt vor Fehlbewertung der Hormus-Blockade. SK hynix kauft Extrem-UV-Ausrüstung von ASML. Lufthansa verlängert Flugstopp in den Nahen Osten. EU und Australien mit Freihandelsabkommen. TotalEnergies beendet Engagement bei US-Windkraft auf See. EU-Automarkt mit Plus im Februar. INDUS erwartet Wachstum. Drägerwerk zahlt mehr Dividende.

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