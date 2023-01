Wie lerne ich Kryptowährungen analysieren? Fünf Kriterien, die in keiner Krypto-Analyse fehlen dürfen

Jedweder Art von Investment solle eine Analyse vorgelagert sein. Doch Kryptowährungen sind noch eine junge Assetklasse, sodass insbesondere Anfänger Schwierigkeiten haben, die geeigneten Kriterien anzuwenden. Zweifelsfrei lässt sich die Krypto-Analyse bis ins Extreme verkomplizieren. Für den Anfang genügt jedoch ein Verständnis für grundlegende Kriterien, die in keiner Analyse fehlen dürfen.

Fundamentalanalyse bei Kryptowährungen

Die Fundamentalanalyse ist eigentlich vom Aktienmarkt bekannt und verfolgt eine klare Idee. Sie basiert auf der Annahme, dass eine Kryptowährung (oder eben ein Unternehmen) einen inneren Wert hat. Dabei referiert man darauf, dass die Kryptowährungen einen realen Usecase in der Zukunft haben. Während die fundamentale Analyse somit ein umfassendes Bild über den Wert einer Kryptowährung wagt, berücksichtigt die technische Analyse historische Kurse und Chart-Indikatoren. In diesem Artikel liegt der Fokus auf der Fundamentalanalyse – doch auch ein eher technischer Ansatz ist Erfolg versprechend und sollte ergänzend berücksichtigt werden.

Innovative Analyse-Plattform für Kryptowährungen: Mehr über Dash 2 Trade erfahren

1. Distribution & Tokenomics

Ganz gleich, ob Presale oder etablierter Altcoin – ein Blick auf die Distribution und Tokenomics ist von großer Bedeutung. Denn bei einem Krypto-Presale lässt sich die geplante Verteilung schnell mit der Tokenomics analysieren. Hier sollten die Entwickler und Verantwortlichen nicht zu stark am Projekt beteiligt sein, eine kleine Beteiligung kann dennoch dazu anreizen, das Projekt stetig weiterzuentwickeln. Der Total Supply sollte begrenzt sein, damit das Kapital der Investoren nicht fortlaufend verwässert wird. On-Chain-Daten zeigen zugleich, ob bei der Token-Distribution Krypto-Wale dominieren und ein Risiko darstellen oder eine relativ ausgewogene Verteilung stattfindet.

Grundsätzlich ist ein Mittelweg stets empfehlenswert. Wenn sich Krypto-Wale für einen Coin interessieren, deutet dies auf Zukunftspotenzial hin. Sofern ausschließlich wenige Krypto-Wale die Coins halten, birgt dies die Gefahr massiver Abverkäufe, bei welchen Privatanlegern den Kürzeren ziehen.

2. Konzept auf Mikro- und Makroebene

Das Konzept einer Kryptowährung ist für langfristigen Erfolg das Fundament. Die Ausnahme bestätigt die Regel, wenn wir an den Dogecoin denken. Die Idee und Vision hinter einer Kryptowährung lassen sich in den Ausführungen des Teams, dem Whitepaper oder auf der Website analysieren.

Empfehlenswert ist eine multiperspektivische Vorgehensweise, die Makro- und Mikroebene inkludiert.

Bei der Mikroebene geht es um ein Alleinstellungsmerkmal der Kryptowährung. Kann das Konzept für sich genommen überzeugen? Stiftet der Token Sinn im eigenen Netzwerk und erfährt der Coin eine gewisse Utility, aus welcher sich ein steigender Wert speisen könnte?

Auf der Makroebene werfen Investoren einen Blick über den Krypto-Horizont hinaus und stellen die Frage nach einem Einsatz in der echten Welt. Kann der Bitcoin beispielsweise mit dem Lightning-Netzwerk weltweit grenzüberschreitende Zahlungen ermöglichen? Gibt es hier schon massive Konkurrenz oder scheint der BTC das beste Konzept?

3. Team & Entwickler

Nicht immer ist das Team bekannt. Beim Bitcoin herrscht bis heute Unklarheit, wer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steht. Doch bei den meisten Coins ist das Team bekannt, die Entwickleraktivität lässt sich in den On-Chain-Daten messen. Ohne die richtigen Personen hinter der Kryptowährung wird der nachhaltige Erfolg schwieriger. Wichtige Teammitglieder sollte man überprüfen, deren Erfahrung im Krypto-Space untersuchen. Diesbezüglich lassen sich Coins nicht von Startups unterscheiden. Die führenden Personen sind maßgeblich für die Entwicklung.

4. Marketing & Community

Bei technisch geprägten Kryptowährungen verlassen sich die Entwickler oftmals auf den Usecase und etwaige Unique Selling Points technischer Natur, die langfristig überzeugen sollen. Doch Marketing ist ein wichtiger Bestandteil für Kryptowährungen. Denn die Bekanntheit muss sukzessive gesteigert werden, um eine positive Kursentwicklung zu bedingen. Ergo sollte man darauf schauen, auf welchen Plattformen über die Kryptowährung berichtet wird. Bewerben Influencer die Kryptowährung oder gibt es Online-Marketing-Kampagnen? Eigentlich ein eigener Punkt für eine Krypto-Analyse ist die Community – doch das Wachstum der Community korrespondiert häufig mit dem Erfolg des Marketings. Neben der Quantität der Follower ist auch das Engagement in den sozialen Netzwerken wichtig.

5. Technologische Konzeption

Auch wenn man kein hausgemachter Krypto-Experte oder ITler ist, sollte ein Blick auf die technologische Konzeption einer Kryptowährung bei keiner Analyse fehlen. Hier geht es beispielsweise um den Konsensmechanismus, welcher der Blockchain zugrunde liegt. Auch die Block Rewards oder Difficulty sollten einbezogen werden. Das Whitepaper ist stets ein guter Anlaufpunkt, um erste Informationen zur Technologie zu erhalten.

Kryptowährungen analysieren mit Dash 2 Trade: Next-Level-Plattform für private Händler

Wer kennt sie nicht? Die schier unermessliche Menge an Daten, mit der wir im digitalen Zeitalter überschwemmt werden. Da ist die Suche nach den richtigen Informationen schon einmal eine Herausforderung, erst recht, wenn es man bedenkt, dass es nach Daten von CoinMarketCap mittlerweile über 22.000 Kryptos und Coins gibt. Der Rückgriff auf fortschrittliche Analysetools ist empfehlenswert, um wirklich fundierte Analysen zu vollziehen und Handelsentscheidungen professionell zu treffen.

Doch in der Vergangenheit gab es mit Glassnode Enterprise oder Bloomberg überwiegend Angebote, die für den privaten Händler nicht erschwinglich sind. Viele konkurrierende Plattformen analysieren zugleich nur eine bestimmte Nische – die neue Next-Level-Plattform Dash 2 Trade wählt einen umfassenden Ansatz und kann in Zukunft bei der Analyse von Kryptowährungen massiven Mehrwert schaffen.

Bereits in dieser Woche wird der Launch der Beta-Version vom Presale-Dashboard stattfinden, nur wenige Tage später vollzieht der native Zugangs-Token D2T den ICO. Kurspotenzial scheint sowohl beim Dash 2 Trade Coin vorhanden als auch weitreichendes Anwendungspotenzial dank real nachgefragtem Usecase bei der fortschrittlichen Plattform für Krypto-Analysen und kuratierte Tradingsignale.

Kryptowährungen professionell mit Dash 2 Trade analysieren