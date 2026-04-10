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Kryptowährungen

Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

12.04.26 11:03 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0,8262 USD -0,0376 USD -4,36%
Charts|News

Aptos wurde am 11.04.2025 bei 4,793 USD gehandelt. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.086,26 APT im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.802,11 USD, da sich der Wert von Aptos am 11.04.2026 auf 0,8638 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -81,98 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 0,8095 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.05.2025 erreicht und liegt bei 6,151 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com