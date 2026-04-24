Wie viel Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Entwicklung im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.

Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 5,541 USD. Bei einem APT-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,49 Aptos. Die gehaltenen Coins wären gestern 174,61 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,9674 USD belief. Das entspricht einem Minus von 82,54 Prozent.

Am 23.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Am 13.05.2025 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 6,151 USD.

Redaktion finanzen.net