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Profitabler AVAX-Einstieg?

Wie viel Anleger mit einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Avalanche-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einer frühen Avalanche-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
9.20 USD 0.09 USD 0.96 %
Charts | News

Avalanche wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 69,17 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 USD in AVAX investierten, hätten nun 14,46 Avalanche im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,78 USD, da Avalanche am 22.10.2026 9,115 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 86,82 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.10.2025 bei 20,86 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com

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