Wie viel Anleger mit einem Dogecoin-Investment von vor 3 Jahren verdient hätten

DOGE-Investition im Blick

Wer vor Jahren in Dogecoin eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.04.2023 notierte Dogecoin bei 0,078435 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 127.494,41 Dogecoin im Depot. Die gehaltenen Dogecoin wären gestern 12.131,90 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0,095156 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 21,32 Prozent.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,088265 USD. Am 13.09.2025 erreichte Dogecoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net