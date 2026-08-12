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Krypto-Performance im Blick

Wie viel Anleger mit einem Dogecoin-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Dogecoin-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Dogecoin-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0.07 USD 0.00 USD -1.66 %
Charts | News

Dogecoin kostete gestern vor 3 Jahren 0,075714 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 1.320,77 Dogecoin im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 11.08.2026 auf 0,071834 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,88 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,12 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,068944 USD und wurde am 06.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com