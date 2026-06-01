DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 -3,9%Nas25.553 -0,1%Bitcoin52.583 -4,5%Euro1,1357 -0,2%Öl73,81 -4,1%Gold3.989 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet: DAX schließt in Rot -- US-Börsen uneinheitlich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, Palantir, Arm, Intel im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie steigt in den Dow Jones auf - und wird fünftes Tech-Schwergewicht im Index Alphabet-Aktie steigt in den Dow Jones auf - und wird fünftes Tech-Schwergewicht im Index
FedEx-Aktie wegen Margenenttäuschung unter Druck: Logistikkonzern erwartet nach starkem Geschäftsjahr weiteres Wachstum FedEx-Aktie wegen Margenenttäuschung unter Druck: Logistikkonzern erwartet nach starkem Geschäftsjahr weiteres Wachstum
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitables DOGE-Investment?

Wie viel Anleger mit einem Dogecoin-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

24.06.26 19:43 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Dogecoin-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dogecoin-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,0741 USD -0,0047 USD -6,01%
Charts|News

Am 23.06.2021 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,2347 USD. Bei einem DOGE-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42.612,49 Dogecoin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.358,92 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.06.2026 auf 0,078825 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 66,41 Prozent.

Am 24.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,073372 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com