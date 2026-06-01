Wie viel Anleger mit einem Dogecoin-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Profitables DOGE-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dogecoin-Investment verlieren können.

Am 23.06.2021 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,2347 USD. Bei einem DOGE-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42.612,49 Dogecoin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.358,92 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.06.2026 auf 0,078825 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 66,41 Prozent.

Am 24.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,073372 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net