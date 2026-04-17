DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 -4,1%Nas24.468 +1,5%Bitcoin65.013 -0,8%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 ITM Power A0B57L Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist Roblox-Aktie im Blick: Bank of America sieht Abwärtsrisiken schon eingepreist
VW-Aktie: Technikchef fordert mehr Tempo bei Reformen VW-Aktie: Technikchef fordert mehr Tempo bei Reformen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukrative ICP-Investition?

Wie viel Anleger mit einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

18.04.26 11:03 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Internet Computer verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2,5783 USD -0,0390 USD -1,49%
Charts|News

Internet Computer war am 17.04.2025 4,708 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 212,40 Internet Computer in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2,617 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 555,91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,41 Prozent abgenommen.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 8,964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com