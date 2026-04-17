Wie viel Anleger mit einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Lukrative ICP-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Internet Computer verlieren können.

Internet Computer war am 17.04.2025 4,708 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 212,40 Internet Computer in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2,617 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 555,91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,41 Prozent abgenommen.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 8,964 USD und wurde am 08.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net