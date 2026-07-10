Wie viel Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren hätten

Krypto-Anlage im Blick

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Aptos Anlegern gebracht.

Aptos notierte am 11.07.2025 bei 4,891 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hat, hat nun 20,45 Aptos im Portfolio. Die gehaltenen Aptos wären am 11.07.2026 12,79 USD wert gewesen, da der APT-USD-Kurs bei 0,6257 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 87,21 Prozent abgenommen.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,5700 USD. Bei 5,469 USD erreichte der Coin am 05.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net