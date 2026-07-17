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Rentables Aptos-Investment?

Wie viel Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren hätten

19.07.26 11:03 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren hätten | finanzen.net

Vor Jahren in Aptos eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
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Vor 1 Jahr kostete ein Aptos 5,322 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 187,89 APT im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 114,26 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,6081 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 88,57 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,5700 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 5,469 USD und wurde am 05.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com