Wie viel Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr verdient hätten

Anlage im Check

Bei einem frühen Engagement in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Binance Coin 606,25 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in BNB investiert hat, hat nun 0,1649 Binance Coin im Depot. Da sich der Kurs von BNB-USD gestern auf 624,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,95 Prozent angewachsen.

Am 02.04.2026 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 582,93 USD. Bei 1.310,96 USD erreichte Binance Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net