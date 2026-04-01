DAX23.980 -0,2%Est505.815 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9300 +2,7%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.924 +1,2%Euro1,1702 -0,1%Öl114,8 +3,1%Gold4.565 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 Allianz 840400 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen
GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage im Check

Wie viel Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr verdient hätten

29.04.26 11:03 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Investment in Binance Coin von vor 1 Jahr verdient hätten | finanzen.net

Bei einem frühen Engagement in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
626,3758 USD 2,2280 USD 0,36%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr war ein Binance Coin 606,25 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in BNB investiert hat, hat nun 0,1649 Binance Coin im Depot. Da sich der Kurs von BNB-USD gestern auf 624,15 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,95 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,95 Prozent angewachsen.

Am 02.04.2026 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 582,93 USD. Bei 1.310,96 USD erreichte Binance Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com