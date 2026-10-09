DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.362 +0,6%Bitcoin 73.784 +1,3%Euro 1,1200 -0,1%Öl 104,7 +0,4%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Anlage im Blick

Wie viel Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren hätten

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Chainlink Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
12.83 USD 0.06 USD 0.51 %
Charts | News

Chainlink notierte am 08.10.2021 bei 26,40 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in LINK investiert hat, hat nun 37,88 Chainlink im Portfolio. Die gehaltenen Chainlink wären am 08.10.2026 483,40 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 12,76 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,66 Prozent abgenommen.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,185 USD. Bei 19,87 USD erreichte der Coin am 13.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.