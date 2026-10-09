Wie viel Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren hätten

Krypto-Anlage im Blick

09.10.26 19:43 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Chainlink Anlegern gebracht.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,185 USD. Bei 19,87 USD erreichte der Coin am 13.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Chainlink notierte am 08.10.2021 bei 26,40 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in LINK investiert hat, hat nun 37,88 Chainlink im Portfolio. Die gehaltenen Chainlink wären am 08.10.2026 483,40 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 12,76 USD lag. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,66 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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