Wie viel Anleger mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 1 Jahr verloren hätten
Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Ethereum Classic gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 13,50 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 74,09 ETC im Depot. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (5,676 USD), wäre das Investment nun 420,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57,94 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 20.11.2026 erreicht und liegt bei 5,474 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 03.12.2025 bei 14,22 USD..
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ETC/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ETC/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com