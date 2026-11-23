ETC-Performance im Blick

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Ethereum Classic gewesen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 20.11.2026 erreicht und liegt bei 5,474 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 03.12.2025 bei 14,22 USD..

Vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 13,50 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 74,09 ETC im Depot. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (5,676 USD), wäre das Investment nun 420,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57,94 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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