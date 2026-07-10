Wie viel Anleger mit einem Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr verloren hätten
11.07.26 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Internet Computer Investoren gebracht.
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Am 10.07.2025 war Internet Computer 5,406 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ICP investiert, befänden sich nun 184,96 Internet Computer in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Internet Computer am 10.07.2026 auf 2,299 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 425,24 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 425,24 USD entspricht einer negativen Performance von 57,48 Prozent.
Am 23.02.2026 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,085 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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