Wie viel Anleger mit einem Investment in Litecoin von vor 1 Jahr verloren hätten

Anlage unter der Lupe

Bei einem frühen Litecoin-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 07.06.2025 lag der Kurs von Litecoin bei 88,38 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in LTC investierten, hätten nun 1,131 Litecoin im Besitz. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 42,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,53 USD wert. Mit einer Performance von -51,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 06.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 41,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net