Wie viel Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren verloren hätten

POL-Investition im Fokus

01.11.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Einstieg in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 30.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.11.2025 bei 0,1924 USD.

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1,935 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.167,68 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,091883 USD), wäre die Investition nun 474,82 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 95,25 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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