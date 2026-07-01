DAX25.011 +0,7%Est506.286 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 +2,1%Nas25.872 +1,4%Bitcoin58.246 +2,0%Euro1,1407 -0,1%Öl91,24 +2,3%Gold4.067 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt über 25.000 Punkten -- NVIDIA legt Nebius-Beteiligung offen -- Netflix, TSMC, BYD, Utz, Chip-Aktien, SAP, Lufthansa, Siemens Energy, Microsoft, AMD, Apple, Novo Nordisk, Micron im Fokus
Top News
Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verloren hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verloren hätten
Cardano: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen Cardano: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
XLM-Investition im Blick

Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verloren hätten

21.07.26 19:43 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verloren hätten | finanzen.net

Bei einer frühen Stellar-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0,1927 USD 0,0045 USD 2,38%
Charts|News

Am 20.07.2025 notierte Stellar bei 0,4625 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 216,23 Stellar im Depot. Die gehaltenen Stellar wären gestern 40,70 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1882 USD belief. Das entspricht einem Minus von 59,30 Prozent.

Am 22.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Am 22.07.2025 erreichte Stellar sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4718 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com