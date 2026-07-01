Wie viel Anleger mit einem Investment in Stellar von vor 1 Jahr verloren hätten

XLM-Investition im Blick

Bei einer frühen Stellar-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 20.07.2025 notierte Stellar bei 0,4625 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 216,23 Stellar im Depot. Die gehaltenen Stellar wären gestern 40,70 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1882 USD belief. Das entspricht einem Minus von 59,30 Prozent.

Am 22.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Am 22.07.2025 erreichte Stellar sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4718 USD.

Redaktion finanzen.net