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Wie viel Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren hätten

Bei einem frühen Engagement in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0.00 USD 0.00 USD 0.61 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0,024422 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in VET investiert hat, hat nun 4.094,75 VeChain im Depot. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,004685 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,82 Prozent verringert.

Am 30.06.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Bei 0,026563 USD erreichte VeChain am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com