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Krypto-Performance im Blick

Wie viel Anleger mit einem Litecoin-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

20.04.26 11:03 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Litecoin-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Litecoin-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
54,9745 USD 0,9009 USD 1,67%
Charts|News

Litecoin kostete gestern vor 3 Jahren 90,33 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 110,71 Litecoin im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 19.04.2026 auf 54,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.986,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40,14 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 50,75 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 130,96 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com