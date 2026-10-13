Wie viel Anleger mit einem Monero-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Bei einem frühen Monero-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Monero war am 12.10.2025 304,80 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in XMR investiert hat, hat nun 0,3281 Monero im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 172,80 USD, da sich der Wert von Monero am 12.10.2026 auf 526,69 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,80 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von XMR liegt derzeit bei 291,55 USD und wurde am 17.10.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
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