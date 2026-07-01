Wie viel Anleger mit einem SHIBA INU-Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Profitabler SHIB-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einer frühen SHIBA INU-Investition gewesen.

SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0,000028 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in SHIB investierten, hätten nun 357.142.857,14 SHIBA INU im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.467,86 USD, da SHIBA INU am 16.07.2026 0,000004 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 85,32 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,000004 USD und wurde am 16.07.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 21.07.2025 bei 0,000016 USD.

Redaktion finanzen.net