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SUI-Investment im Blick

Wie viel Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sui-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0.71 USD -0.01 USD -1.78 %
Charts | News

Sui notierte am 12.09.2025 bei 3,719 USD. Bei einem SUI-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 268,90 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 12.09.2026 194,80 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 0,7244 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 80,52 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Bei 3,893 USD erreichte Sui am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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