Wie viel Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

SUI-Investment im Blick

13.09.26 11:03 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Sui-Investment gewesen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Bei 3,893 USD erreichte Sui am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Sui notierte am 12.09.2025 bei 3,719 USD. Bei einem SUI-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 268,90 Sui in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 12.09.2026 194,80 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 0,7244 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 80,52 Prozent eingebüßt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SUI/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUI/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung