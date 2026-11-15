Wie viel Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Profitables SUI-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Investment verlieren können.

Am 14.11.2025 lag der Kurs von Sui bei 1,747 USD. Bei einem SUI-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 572,51 Sui in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 399,12 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.11.2026 auf 0,6971 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 60,09 Prozent.

Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,906 USD und wurde am 06.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net