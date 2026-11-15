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Profitables SUI-Investment?

Wie viel Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0.73 USD 0.03 USD 4.52 %
Charts | News

Am 14.11.2025 lag der Kurs von Sui bei 1,747 USD. Bei einem SUI-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 572,51 Sui in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 399,12 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.11.2026 auf 0,6971 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 60,09 Prozent.

Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,6519 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,906 USD und wurde am 06.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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