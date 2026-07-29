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Wie viel Anleger mit einem Tether-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Tether-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Tether verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD -0.01 %
Charts | News

Tether kostete gestern vor 3 Jahren 1,000 USD. Bei einem USDT-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,73 Tether. Die gehaltenen Coins wären gestern 998,58 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0,9989 USD belief. Das entspricht einem Minus von 0,14 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com