Wie viel Anleger mit einem Tether-Investment von vor 3 Jahren verloren hätten
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Tether verlieren können.
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Tether kostete gestern vor 3 Jahren 1,000 USD. Bei einem USDT-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,73 Tether. Die gehaltenen Coins wären gestern 998,58 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0,9989 USD belief. Das entspricht einem Minus von 0,14 Prozent.
Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte Tether sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
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