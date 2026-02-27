DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 -4,5%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.391 -0,5%Euro1,1811 ±-0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Lohnende WLD-Anlage?

Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

01.03.26 19:43 Uhr
Anleger, die vor Jahren in Worldcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,3853 USD -0,0141 USD -3,53%
Gestern vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 1,111 USD. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,04 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 35,96 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 28.02.2026 auf 0,3994 USD belief. Mit einer Performance von -64,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,3458 USD. Am 09.09.2025 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

