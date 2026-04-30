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Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

03.05.26 19:43 Uhr
Wie viel Anleger mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Worldcoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,2398 USD -0,0031 USD -1,27%
Charts|News

Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 1,032 USD. Bei einem WLD-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,87 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 23,52 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,2428 USD belief. Das entspricht einem Minus von 76,48 Prozent.

Am 01.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Am 09.09.2025 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com