Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Vor Jahren Aptos gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 4,252 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in APT investiert hat, hat nun 2.351,94 Aptos im Depot. Die gehaltenen Aptos wären gestern 1.450,08 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,6165 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -85,50 Prozent.
Am 30.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 05.10.2025 erreicht und liegt bei 5,469 USD.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf APT/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf APT/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com