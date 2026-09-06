Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wertentwicklung im Blick

06.09.26 11:03 Uhr

Vor Jahren Aptos gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 05.10.2025 erreicht und liegt bei 5,469 USD.

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 4,252 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in APT investiert hat, hat nun 2.351,94 Aptos im Depot. Die gehaltenen Aptos wären gestern 1.450,08 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,6165 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -85,50 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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