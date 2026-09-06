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Wertentwicklung im Blick

Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Vor Jahren Aptos gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0.62 USD 0.01 USD 1.22 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr notierte Aptos bei 4,252 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in APT investiert hat, hat nun 2.351,94 Aptos im Depot. Die gehaltenen Aptos wären gestern 1.450,08 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 0,6165 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -85,50 Prozent.

Am 30.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 05.10.2025 erreicht und liegt bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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