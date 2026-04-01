Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

AVAX-Anlage im Blick

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Avalanche-Investition gewesen.

Vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in AVAX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,446 Avalanche. Die Investition hätte nun einen Wert von 13,52 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.04.2026 auf 9,350 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 86,48 Prozent eingebüßt.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 8,283 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net