DAX23.785 -0,1%Est505.897 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +2,0%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.245 -0,3%Euro1,1688 -0,1%Öl98,05 +1,7%Gold4.744 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- Volkswagen, adidas, NIO, Goldpreis, Lockheed Martin, Rüstung im Fokus
Top News
Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
AVAX-Anlage im Blick

Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

10.04.26 11:03 Uhr
Wie viel eine Avalanche-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Avalanche-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
AVAX/USD (Avalanche-US-Dollar)
9,2683 USD -0,0822 USD -0,88%
Charts|News

Vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in AVAX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,446 Avalanche. Die Investition hätte nun einen Wert von 13,52 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.04.2026 auf 9,350 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 86,48 Prozent eingebüßt.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 8,283 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak Shutterstock.com