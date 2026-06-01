Wie viel eine Chainlink-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Vor Jahren Chainlink gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Gestern vor 1 Jahr notierte Chainlink bei 14,91 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in LINK investiert hat, hat nun 670,77 Chainlink im Depot. Die gehaltenen Chainlink wären gestern 5.287,86 USD wert gewesen, da sich der LINK-USD-Kurs auf 7,883 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -47,12 Prozent.
Am 05.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 7,343 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
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