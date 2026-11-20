Investition im Check

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Chainlink verlieren können.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 7,185 USD. Am 28.09.2026 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,43 USD.

Chainlink wurde gestern vor 5 Jahren bei 28,30 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 35,34 LINK-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 317,21 USD, da Chainlink am 19.11.2026 8,977 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,28 Prozent verringert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf LINK/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LINK/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung