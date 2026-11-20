Wie viel eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Chainlink verlieren können.
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Chainlink wurde gestern vor 5 Jahren bei 28,30 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 35,34 LINK-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 317,21 USD, da Chainlink am 19.11.2026 8,977 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,28 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 7,185 USD. Am 28.09.2026 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,43 USD.
Redaktion Finanzen.net
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