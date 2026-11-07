Wie viel eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Wertentwicklung im Blick

07.11.26 19:43 Uhr

Vor Jahren Hedera gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0,1933 USD.

Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0,3920 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 2.550,89 Hedera im Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 172,33 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,067559 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -82,77 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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