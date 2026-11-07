Wie viel eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Vor Jahren Hedera gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0,3920 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 2.550,89 Hedera im Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 172,33 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,067559 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -82,77 Prozent.
Am 16.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0,1933 USD.
Redaktion Finanzen.net
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