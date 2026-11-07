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Wertentwicklung im Blick

Wie viel eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Vor Jahren Hedera gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0.07 USD 0.00 USD -0.58 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0,3920 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 2.550,89 Hedera im Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 172,33 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,067559 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -82,77 Prozent.

Am 16.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 0,1933 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

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