Wie viel eine Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Langfristiges Investment

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Internet Computer Anlegern gebracht.

Internet Computer notierte gestern vor 5 Jahren bei 46,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in ICP investiert worden wären, hätte man nun 2,135 Internet Computer im Depot. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2,479 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5,293 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 94,71 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ICP am 23.02.2026 bei 2,085 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net