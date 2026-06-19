Wie viel eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet hätte

Entwicklung unter der Lupe

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Aptos Investoren gebracht.

Aptos war am 20.06.2025 4,269 USD wert. Bei einer APT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,42 Aptos in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 20.06.2026 auf 0,6447 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15,10 USD wert. Damit wäre das Investment 84,90 Prozent weniger wert.

Bei 0,6211 USD erreichte der Coin am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 05.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net