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Krypto-Anlage im Fokus

Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Binance Coin Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
701.74 USD 2.05 USD 0.29 %
Charts | News

Binance Coin war am 03.11.2025 992,08 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,1008 BNB. Das Investment hätte nun einen Wert von 70,53 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.11.2026 auf 699,69 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,47 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545,37 USD. Am 09.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 996,36 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com

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