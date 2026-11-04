Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr gekostet hätte

Krypto-Anlage im Fokus

04.11.26 11:03 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Binance Coin Anlegern gebracht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545,37 USD. Am 09.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 996,36 USD.

Binance Coin war am 03.11.2025 992,08 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,1008 BNB. Das Investment hätte nun einen Wert von 70,53 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.11.2026 auf 699,69 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,47 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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